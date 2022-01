Honor Magic V pieghevole leak rivela specifiche e design

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Honor sta per lanciare il suo primo telefono pieghevole consumer di fascia alta, chiamato Magic V, e si è costruito fino al lancio mostrandoci scorci del design del telefono.

Non è esattamente tenerlo segreto, ma allo stesso tempo l'azienda non ha rivelato molto in termini di dettagli. Soprattutto per quanto riguarda le specifiche.

Tuttavia, grazie a un leak tardivo, ora abbiamo una buona idea di cosa aspettarci dal flessibile flagship. Se le specifiche trapelate sono accurate, vedremo un dispositivo con un display interno ampio e flessibile che misura 7,9 pollici quando è aperto.

Ciò lo rende più grande - diagonalmente - del Galaxy Z Fold 3 e simile all'Huawei Mate X2 . Con una risoluzione di 2272×1984, avrà anche una forma e un rapporto simili, anche se non altrettanto nitidi.

Per quanto riguarda il display di copertina, si afferma che, ancora una volta, è simile al Mate X2, misura 6,45 pollici e presenta un pannello con risoluzione 2560×1080.

Internamente, il telefono è alimentato dall'ultimo processore di punta Snapdragon, lo Snapdragon 8 Gen 1 , supportato da una potente RAM da 12 GB e con 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione accanto.

C'è anche una grande batteria da 4.750 mAh con supporto per la ricarica rapida via cavo da 66 W, secondo le voci.

Non sarebbe un telefono di punta senza alcune fotocamere robuste, e quindi si dice che Honor lo stia equipaggiando con un trio di fotocamere da 50 megapixel. C'è un sensore principale, unito a un ultrawide e una "fotocamera con spettro potenziato", oltre a una fotocamera selfie da 42 megapixel.

Queste perdite e specifiche sono state pubblicate originariamente da MySmartPrice e indicano che il telefono sarà relativamente simile ai modelli pieghevoli Mate X di Huawei.

La finitura del telefono è diversa da quella di Huawei, tuttavia, ed è mostrata in tre colori: bianco, nero e arancione. Mentre i primi due sembrano essere di vetro, il modello arancione sembra essere rifinito con una pelle vegana.

Per quanto riguarda le dimensioni, si dice che misuri 160,4 × 72,7 × 14,3 mm quando è piegato e 160,4 × 141,1 × 6,7 mm quando è aperto, il che lo rende più alto, più largo e più spesso del Samsung Galaxy Z Fold 3.

Non abbiamo molto tempo da aspettare per scoprire quante di queste specifiche sono accurate, ma ancora nulla ci salta all'occhio come improbabile. Rimani sintonizzato.