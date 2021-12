Honor Magic V pieghevole per essere alimentato da Snapdragon 8 Gen 1?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Honor lancerà presto il suo primo smartphone pieghevole. E mentre non ci sono ancora dettagli reali confermati sul telefono, il produttore ha almeno confermato la sua esistenza .

Grazie a una recente fuga di notizie, tuttavia, sembra che potremmo sapere quale cervello alimenterà il prossimo dispositivo flessibile.

Non sorprende sapere che un telefono - descritto dal produttore stesso come "ammiraglia" - sarà dotato del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 1.

Ciò lo renderà tra i primi telefoni ad essere equipaggiato con la piattaforma Qualcomm di prossima generazione e, soprattutto, il primo pieghevole a utilizzare quel particolare chipset.

Ciò potrebbe dare all'Honor Magic V un vantaggio in termini di prestazioni rispetto a tutti gli smartphone flessibili lanciati nel 2021. Almeno, in teoria.

La perdita proviene da un social media handle su Weibo , con l'immagine di una diapositiva durante una presentazione su Honor Magic V, che mostra chiaramente che il chip di prossima generazione di Snapdragon alimenterà il dispositivo.

Come per qualsiasi fuga di notizie non ufficiale, per quanto prevedibile possa sembrare l'informazione, non c'è alcuna garanzia che queste informazioni siano corrette.

Tuttavia, saremmo molto sorpresi se Honor non mettesse un processore Snapdragon serie 8 in un telefono che chiama ammiraglia. Che si tratti dell'attuale Snapdragon 888 o del primo dei chipset Series 8 rinominati.

Honor non ha ancora fornito una data di lancio ufficiale per Magic V, ma l'ha presa in giro ufficialmente, il che significa che non può essere troppo lontano dall'essere svelato ora.