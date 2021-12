Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo anni di voci e speculazioni, Honor, l'ex sottomarchio di Huawei, ha finalmente annunciato che lancerà uno smartphone pieghevole e ci ha persino dato un nome: Magic V.

A parte il nome Honor Magic V, tuttavia, non c'è molto altro rivelato dal produttore. Anche se l'immagine ci dà un indizio su come apparirà.

Nonostante questo suggerimento, è difficile dire se questo sarà un pieghevole in stile libro come le serie Oppo Find N e Galaxy Z Fold , o se sarà più un telefono a conchiglia come il RAZR e lo Z Flip 3 .

Senza sapere quale forma assumerà, è difficile sapere esattamente cosa offrirà, ma sarà interessante vedere quanto sia simile il telefono al prossimo P50 Pocket di Huawei e al già rilasciato Mate X2 .

L'unica cosa che è chiara da questo - e Oppo è entrato in scena di recente - è che il mercato dei telefoni pieghevoli è solo all'inizio e senza dubbio ne vedremo di più nei prossimi 12-18 mesi.