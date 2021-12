Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Honor ha annunciato un nuovo telefono nella sua linea X, l Honor X30.

Disponibile inizialmente solo in Cina, lX30 vanta un display FHD+ da 6,81 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È alimentato dal processore Snapdragon 695 5G di Qualcomm, con un aumento della CPU del 15% rispetto al modello precedente (Honor X20).

La sua GPU è anche il 30% più potente, afferma il produttore.

Il telefono può avere fino a 12 GB di RAM, sebbene sia disponibile anche un modello da 6 GB. Lo spazio di archiviazione è disponibile in versioni da 128 GB e 256 GB.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 16 dicembre 2021

Il modulo circolare della fotocamera posteriore ospita tre obiettivi: una fotocamera principale da 48 megapixel, una profondità di 2 megapixel e una macro da 2 megapixel.

La fotocamera frontale per i selfie è da 16 megapixel ed è situata in un design a perforazione.

Honor renderà disponibile il suo telefono X30 in Cina dal 16 dicembre, al prezzo di 1.499 yuan (£ 176).

Non è ancora noto se il dispositivo verrà rilasciato a livello globale. LX20 non era allinizio di questanno, ma il CEO di Honor Geroge Zhao ha lasciato intendere che il mercato potrebbe essere in una posizione migliore per una versione più ampia questa volta.

"Attraverso i canali online e offline, siamo stati in grado di espandere la nostra offerta a un numero ancora maggiore di consumatori", ha affermato. "Siamo grati per la fiducia dei nostri partner di vendita al dettaglio e di vettori in tutto il mondo e non vediamo lora di introdurre più prodotti insieme nel 2022".