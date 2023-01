Google Pixel Fold probabilmente rinviato al quarto trimestre del 2023 con display più piccoli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I potenziali clienti del Google Pixel Fold potrebbero dover aspettare un po' più a lungo di quanto sperato, mentre un nuovo rapporto suggerisce anche che i display potrebbero ridursi.

Le voci di un Pixel Fold da parte di Google si rincorrono ormai da anni e sembra che siamo più vicini che mai a un vero e proprio annuncio. Ma un nuovo rapporto di The Elec suggerisce che ciò non avverrà prima della fine dell'anno, in base a quando Google dovrebbe iniziare la produzione di massa dei componenti.

Secondo questo rapporto, la produzione di massa non entrerà in funzione prima del terzo trimestre del 2023, il che suggerisce che non vedremo un annuncio o un rilascio ufficiale prima del quarto trimestre. Chi sperava che il Pixel pieghevole sarebbe stato annunciato al Google I/O a metà anno, ora sembra destinato a rimanere deluso.

E potrebbero esserci altre delusioni in vista. Lo stesso rapporto indica che il Pixel Fold avrà uno schermo pieghevole da 7,57 pollici e un display da 5,78 pollici all'esterno. I rapporti precedenti indicavano un display interno da 7,69 pollici e uno esterno da 5,79 pollici, il che suggerisce che qualcosa potrebbe essere cambiato.

Lo stesso rapporto stronca anche le speranze che il Pixel Fold offra un qualche tipo di stilo, affermando che non ci sarà alcun dispositivo di scrittura simile al Galaxy Fold offerto con il telefono di Google. Si sostiene inoltre che Google abbia scelto di ignorare la tecnologia pieghevole utilizzata nel Galaxy Z Fold 3, suggerendo che potrebbe essere utilizzata una tecnologia più vecchia.

Scritto da Oliver Haslam.