Google Play vi permetterà di gestire i pagamenti in-app per i vostri figli: Ecco come configurarlo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I bambini e gli acquisti in-app hanno generato migliaia di titoli di giornale, storie di spese incontrollate o semplicemente di spese inavvertite per i giochi.

La gestione delle famiglie di Google sta potenziando la sua offerta, consentendo ai bambini di fare richieste di acquisto, in modo che un genitore possa approvare e lasciare che il figlio spenda il denaro online.

La gestione delle famiglie su Google avviene tramite Family Link. Questo permette di creare la famiglia, gestire le autorizzazioni e impostare le restrizioni per i dispositivi collegati all'account del bambino.

È particolarmente efficace nella gestione dei dispositivi Android e dei Chromebook, ma è anche in grado di gestire altri dispositivi in cui il bambino ha effettuato l'accesso al proprio account Google, come PC e Mac.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Family Link ha sempre permesso di impostare un metodo di pagamento familiare: in pratica, è la vostra carta di credito, che può essere utilizzata da chiunque nel vostro nucleo familiare, se avete dato loro il permesso.

Il problema in passato era che i membri della famiglia potevano spendere o essere bloccati, ed è qui che interviene il nuovo cambiamento.

Con il nuovo sistema, i bambini potranno richiedere acquisti, sia per le app a pagamento che per gli acquisti in-app, che saranno poi pagati dall'utente, se questi concede l'autorizzazione.

Ciò significa che potrete utilizzare il metodo di pagamento sul vostro account Google, potrete vedere cosa chiedono attraverso una notifica sul vostro telefono e potrete facilmente concedere l'autorizzazione, dandovi un po' più di flessibilità nella gestione dei vostri figli e del loro consumo di contenuti.

Rimane l'opzione di mantenere l'approvazione per tutto.

Come impostare l'approvazione degli acquisti sull'account Google Family

Se siete il responsabile della famiglia, potete facilmente impostare l'approvazione delle richieste per i membri della famiglia che avete in Family Link.

Innanzitutto, dovete avere il vostro bambino all'interno di Family Link. Si tratta di una soluzione completa per la gestione del dispositivo del bambino e vale la pena di consultare la nostra rubrica Family Link per vedere come configurare Family Link.

Per impostare l'approvazione degli acquisti per le app o gli acquisti in-app, procedete come segue:

Aprite Family Link sul vostro telefono o in un browser su https://families.google/families/. Fare clic sul bambino che si desidera gestire Andare in Restrizioni dei contenuti > Google Play > Richiedi l'approvazione per In questa sezione è possibile selezionare la modalità di supervisione dei contenuti, compresa l'approvazione di tutti i contenuti a pagamento o solo degli acquisti in-app. Selezionate ciò che desiderate.

Dovreste ricevere una notifica quando il bambino vuole pagare o fare qualcosa che potete approvare o rifiutare.

Scritto da Chris Hall.