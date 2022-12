Google Pixel 7a: indiscrezioni: Qual è la storia finora?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I Pixel 7 e Pixel 7 Pro di Google sono stati svelati durante un evento tenutosi nell'ottobre del 2022, perfezionando il design dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro e aggiornando l'hardware con la seconda generazione del chip Tensor interno all'azienda.

Questi due eccellenti dispositivi non saranno probabilmente gli ultimi che sentiremo da Google prima dei Pixel 8 e 8 Pro. Continuano ad arrivare numerose indiscrezioni sul Pixel Fold e abbiamo già sentito parlare del Pixel 7a di fascia media.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul Google Pixel 7a. Potete leggere tutte le indiscrezioni sul Pixel Fold in un articolo a parte.

Data di uscita e prezzo

Aprile/maggio 2023

Circa 500 dollari/ 500 sterline

Il Google Pixel 6a è arrivato nel luglio 2022, dopo il Pixel 5a 5G annunciato nell'agosto 2021, anche se non è stato disponibile su larga scala, lanciando solo negli Stati Uniti e in Giappone.

La maggior parte delle indiscrezioni sul Pixel 7a punta a un'uscita ad aprile o maggio 2023, periodo in cui è previsto il Google I/O, quindi è sicuramente un'ipotesi plausibile, anche se un po' in anticipo rispetto all'arrivo dei dispositivi Pixel "a" negli ultimi anni.

L'ultima volta che abbiamo visto un rilascio a maggio è stato nel 2019 con il Pixel 3a, ma un rilascio a maggio è avvenuto in passato, quindi è sicuramente possibile.

In termini di prezzo, il Pixel 6a costa 449 dollari negli Stati Uniti, 399 sterline nel Regno Unito e 459 euro in Europa. È quindi probabile che il Pixel 7a si collochi al di sotto dei 500 dollari/£, ma potrebbe volerci un po' prima di saperlo.

Design

Simile al Pixel 7

152,4 x 72,9 x 9,0 mm (10,1 mm con la fotocamera)

IP67

Il Google Pixel 7a è apparso in alcuni rendering che mostrano un design molto simile a quello del Pixel 7. Caratterizzato dalla stessa striscia di fotocamera in evidenza sul retro del dispositivo, il Pixel 7a offre anche un display piatto con una fotocamera a foro perforato centrata nella parte superiore, sempre come il Pixel 7.

Sembra che intorno al display ci siano cornici più spesse rispetto al Pixel 7, proprio come il Pixel 6a, e un mento più grande nella parte inferiore del display.

Il Pixel 7a misurerà 152,4 x 72,9 x 9,0 mm, ovvero un po' più grande del Pixel 6a e un po' più corto, ma più largo e più spesso del Pixel 7. Nei rendering non è presente il jack per le cuffie da 3,5 mm, ma sono presenti un vassoio per la SIM e una porta USB-C.

I rendering mostrano un'opzione di colore bianco, anche se per il Pixel 7a non sono ancora trapelate informazioni specifiche sui colori o sui nomi dei colori. I Pixel 7 e Pixel 7 Pro non sono bicolore come i Pixel 6a, 6 e 6 Pro e i rendering suggeriscono che nemmeno il Pixel 7a lo sarà.

Il Pixel 6a è resistente all'acqua e alla polvere IP67, quindi è probabile che lo sarà anche il Pixel 7a. Come riferimento, i Pixel 7 e 7 Pro sono IP68.

Display

Full HD+, 90Hz?

OLED

Sensore di impronte digitali sotto il display

Non sono state rilasciate dichiarazioni specifiche sulle dimensioni del display che possiamo aspettarci dal Pixel 7a, anche se è stato riferito che il dispositivo sarà dotato di una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che rappresenterebbe un aggiornamento rispetto alla frequenza di aggiornamento di 60Hz del Pixel 6a.

Probabilmente si tratterà di un display OLED, come quello del Pixel 6a, e sarà presente anche un sensore di impronte digitali sotto il display. Il Pixel 6a ha anche un display Full HD+, quindi si prevede che anche il Pixel 7a lo offrirà.

Senza dubbio sarà disponibile anche la funzione Pixel always-on display, che include le informazioni sul calendario/meteo At A Glance e la funzionalità Now Playing che indica quale canzone è in riproduzione nelle vicinanze, come nel Pixel 6a.

Fotocamera

Fotocamera aggiornata?

Secondo quanto trapelato, il Google Pixel 7a potrebbe avere una fotocamera migliorata rispetto al Pixel 6a. Un rapporto fa riferimento al sistema di fotocamere del Pixel 7a come "l10_wide" (IMX787) e "l10_UW" (IMX712) senza teleobiettivo dedicato. L'IMX787 sarebbe un notevole aggiornamento per la fotocamera principale - il Pixel 6a utilizzava l'IMX363 come riferimento.

Non sono ancora trapelate altre specifiche, quindi si tratta ancora di un'area che necessita di dettagli. Il Pixel 6a ha una configurazione della fotocamera simile a quella del Google Pixel 5 e, di conseguenza, del Google Pixel 5a 5G. Il Pixel 6a ha una fotocamera principale da 12,2 megapixel e una fotocamera ultrawide da 12 megapixel, oltre a una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Come i Pixel 6 e 6 Pro, il sistema è comunque in grado di offrire alcune funzioni eccellenti, tra cui Magic Eraser per rimuovere gli oggetti indesiderati sullo sfondo, Real Tone per garantire la visualizzazione accurata di tutte le tonalità della pelle e Face Unblur, che significa essenzialmente niente più selfie sfocati. Tutte queste funzioni sono quindi attese sul Pixel 7a, a prescindere dalle specifiche della fotocamera.

Hardware e specifiche

Chip Google Tensor G2

Ricarica wireless?

I Google Pixel 7 e 7 Pro utilizzano entrambi il chip Tensor di seconda generazione costruito internamente da Google e si prevede che il Pixel 7a farà lo stesso. Al momento non si sa nulla su RAM e memoria, anche se sappiamo che si tratterà di un telefono 5G.

Il Pixel 6a offre 6 GB di RAM e 128 GB di storage come base, quindi è probabile che il Pixel 7a faccia lo stesso.

Non si sa ancora nulla sulla capacità della batteria, ma ci aspettiamo circa 4500 mAh. Secondo alcune indiscrezioni, il Pixel 7a sarà dotato di ricarica wireless, il che sarebbe la prima volta per un Pixel "a".

Voci sul Google Pixel 7a: Cosa è successo finora?

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul Google Pixel 7a.

23 dicembre 2022: la roadmap trapelata rivela i piani per Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 e oltre

Una roadmap - pubblicata da Android Authority con informazioni provenienti da fonti non citate - suggerisce che Google lancerà il Pixel Fold e il Pixel 7a intorno ad aprile o maggio 2023, quando ci aspettiamo che si svolga il Google I/O.

30 novembre 2022: il Pixel 7a sembra piuttosto nitido, ma anche simile al Pixel 6a

Steve Hemmerstoffer ha pubblicato alcuni rendering del Pixel 7a che mostrano un dispositivo molto simile al Pixel 6a.

14 novembre 2022: fuga di notizie sul Google Pixel 7a economico con dettagli sulla fotocamera e altro condiviso

Una serie di post su Twitter del leaker Kuba Wojciechowski suggerisce che il Pixel 7a avrà una fotocamera aggiornata, oltre a un display 1080p a 90Hz e alla ricarica wireless.

24 ottobre 2022: il Pixel 7a è trapelato su Amazon, e c'è un colpo di scena

Amazon ha fatto trapelare l'esistenza del Google Pixel 7a, anche se potrebbe aver fatto un passo avanti facendo trapelare un'intera famiglia. Le immagini mostrano che Amazon offre la possibilità di iscriversi per essere avvisati dell'annuncio di un prodotto.

Di particolare rilievo è stata la formulazione. Amazon ha detto che le persone possono essere avvisate del lancio di una famiglia di Pixel 7a, suggerendo che ci saranno almeno due modelli in offerta.

