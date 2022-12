Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I prossimi smartphone di punta di Google non sono attesi prima di un po' di tempo, anche se ci sono già state diverse voci che hanno ipotizzato cosa potrebbero offrire al loro arrivo.

Riassumiamo ciò che vorremmo vedere dai successori del Pixel 7 e del Pixel 7 Pro, insieme a ciò che le indiscrezioni suggeriscono. I dispositivi dovrebbero avere il nome in codice di Shiba (Pixel 8) e Huskey (Pixel 8 Pro). Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

Data di uscita e prezzo del Pixel 8

Ottobre 2023

Google annuncerà probabilmente i Pixel 8 e Pixel 8 Pro nell'ottobre 2023. Naturalmente non c'è ancora nulla di ufficiale, né lo sarà per un po' di tempo, ma ottobre è stato il mese scelto da Google per diversi anni.

Una volta svelati i dispositivi, ci aspettiamo che vengano messi in vendita un paio di settimane dopo, quindi probabilmente prima della fine di ottobre 2023.

Il Pixel 7 parte da 599 sterline nel Regno Unito, 599 dollari negli Stati Uniti e 649 euro in Europa, mentre il Pixel 7 Pro parte da 849 sterline nel Regno Unito, 899 dollari negli Stati Uniti e 899 euro in Europa, lo stesso prezzo dei Pixel 6 e 6 Pro. Non è ancora chiaro se possiamo aspettarci che il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro si collochino nella stessa fascia di prezzo, anche se ci aspettiamo che non siano troppo distanti.

Design

Pixel 8: più compatto

Pixel 8 Pro: Display curvo

Non ci sono ancora molte indiscrezioni sul design dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro, anche se è stato affermato che potrebbero non allontanarsi troppo dai Pixel 7 e 7 Pro. Google ha presentato i design dei Pixel 7 e 7 Pro alla conferenza I/O per gli sviluppatori a metà del 2022, quindi è possibile che l'azienda faccia lo stesso per i telefoni del 2023, anticipando così eventuali fughe di notizie.

Un'indiscrezione sostiene che il Pixel 8 sarà più piccolo e offrirà un fattore di forma più compatto rispetto al Pixel 7, anche se per ora non c'è nulla di confermato e non ci sono al momento rendering trapelati dei dispositivi.

Se i Pixel 8 e 8 Pro seguiranno le orme dei loro predecessori, è probabile che l'alloggiamento della fotocamera che si estende per tutta la larghezza della parte posteriore dei dispositivi rimarrà, insieme a un sensore di impronte digitali sotto il display e a una fotocamera centralizzata con foro di punzonatura. Il Pixel 8 manterrà probabilmente un display piatto, mentre l'8 Pro avrà probabilmente uno schermo curvo.

I Pixel 7 e 7 Pro sono entrambi resistenti all'acqua e alla polvere IP68, quindi si prevede che lo saranno anche i Pixel 8 e 8 Pro.

Display

Pixel 8: 6,3 pollici, Full HD+, 90Hz?

Pixel 8 Pro: 6,7 pollici, Quad HD+, 10-120Hz?

Non ci sono ancora notizie sui display dei Pixel 8 e 8 Pro, a parte un'indiscrezione che descrive le risoluzioni che i dispositivi potrebbero offrire. Si dice che il Pixel 8 avrà uno schermo da 2268 x 1080, mentre il Pixel 8 Pro passerà a uno schermo da 2822 x 1344. Questo sembra un po' strano, soprattutto nel caso del Pixel 8 Pro, quindi per ora lo prendiamo con le molle.

Il Pixel 7 ha un display da 6,3 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, mentre il Pixel 7 Pro ha un display da 6,7 pollici con risoluzione di 3120 x 1440 pixel. Il Pixel 7 ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz, mentre il Pixel 7 Pro ha una frequenza di aggiornamento adattabile tra 10Hz e 120Hz.

Non è ancora chiaro se i Pixel 8 e 8 Pro manterranno le stesse specifiche dello schermo dei modelli 7 e 7 Pro, ma ci aspettiamo che siano uguali o migliorate, quindi riteniamo improbabile l'indiscrezione sulla risoluzione del display dell'8 Pro.

Hardware e specifiche

Google Tensor G3

Pixel 8: 8 GB di RAM, fino a 256 GB di spazio di archiviazione

Pixel 8 Pro: 12 GB di RAM, fino a 512 GB di storage

I Google Pixel 7 e 7 Pro utilizzano entrambi il chip Google Tensor G2 e, secondo le indiscrezioni, i Pixel 8 e 8 Pro saranno dotati della prossima generazione di questo chip, nome in codice Zuma.

Poiché il Pixel 7 offre 8 GB di RAM e il 7 Pro 12 GB di RAM, ci aspettiamo che il Pixel 8 e 8 Pro offrano un'offerta simile. Ci aspettiamo anche che il Pixel 8 sia disponibile con opzioni di archiviazione fino ad almeno 256 GB e il Pixel 8 Pro con opzioni fino a 512 GB, e non ci aspettiamo di vedere il supporto microSD su nessuno di essi.

Al momento non ci sono indiscrezioni sulla capacità della batteria, anche se il Pixel 7 ha una capacità di 4355 mAh e offre una ricarica rapida da 20W, mentre il Pixel 7 Pro ha una batteria da 5000 mAh e una ricarica rapida fino a 23W. Come per i display, non ci aspettiamo che i Pixel 8 e 8 Pro siano peggiori.

Fotocamera

Pixel 8: doppia fotocamera posteriore

Pixel 8 Pro: Tripla posteriore

Finora non ci sono state indiscrezioni specifiche sulle specifiche della fotocamera dei Pixel 8 e 8 Pro, ma dato che i dispositivi Pixel si sono sempre concentrati sulla qualità della fotocamera, non crediamo che questo cambi per i Pixel 8 e 8 Pro.

Un rapporto indica che il Pixel 8 o 8 Pro potrebbero supportare l'HDR a scaglioni, il che suggerirebbe un nuovo sensore, ma non c'è ancora nulla di confermato.

Attualmente, il Pixel 7 ha una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel e un sensore ultra-wide da 12 megapixel. Il Pixel 7 Pro, invece, ha la stessa configurazione, insieme a un teleobiettivo da 48 megapixel.

Si prevede che l'8 Pro continuerà a essere più performante in termini di fotocamera rispetto al Pixel 8, anche se non sono ancora trapelati dettagli sulle specifiche tecniche.

Voci su Google Pixel 8 e 8 Pro: Cosa è successo finora?

Ecco cosa hanno suggerito finora le indiscrezioni sui Google Pixel 8 e 8 Pro.

23 dicembre 2022: la roadmap trapelata rivela i piani per Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 e oltre

Un rapporto pubblicato da Android Authority sostiene che i Pixel 8 e 8 Pro arriveranno nel 2023 e non presenteranno cambiamenti significativi rispetto agli attuali Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Si dice che il Pixel 8 sarà più piccolo del Pixel 7, con un fattore di forma più compatto.

I due telefoni saranno inoltre dotati di un processore Google Tensor aggiornato, chiamato Tensor G3.

21 dicembre 2022: una fuga di notizie indica un nuovo modulo fotocamera per il Google Pixel 8

Una fuga di notizie suggerisce che i telefoni Pixel del 2023 otterranno il supporto per l'HDR a scaglioni, cosa non possibile con il sensore principale delle serie Pixel 6 e 7.

9 novembre 2022: sono iniziate le fughe di notizie sui Pixel 8, compresi nomi in codice e specifiche tecniche

Secondo un rapporto di WinFuture, i Pixel 8 e 8 Pro avrebbero rispettivamente il nome in codice di Shiba e Huskey.

Si dice anche che eseguiranno Android 14, un chip chiamato Zuma e che il Pixel 8 avrà un display da 2268 x 1080, mentre il Pixel 8 Pro passerà a un display da 2822 x 1344.

