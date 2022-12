Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Una roadmap trapelata ha rivelato ciò che Google potrebbe avere in programma per i prossimi anni, dettagliando l'attuale piano del produttore dal 2023 al 2025. Questo include i piani di lancio per la prossima generazione di flagship Pixel, il possibile ciclo di lancio biennale della serie A e il tanto atteso arrivo del Pixel Fold.

Vale la pena notare che più il lancio è lontano, meno i piani sono concreti e alcuni elementi della roadmap sono più fluidi di altri. Tuttavia, l'unica cosa importante da trarre è che i prossimi telefoni che verranno lanciati potrebbero essere il primo pieghevole di Google e il prossimo modello della serie A a prezzi accessibili.

La tabella di marcia - pubblicata da Android Authority con informazioni provenienti da fonti non citate - suggerisce che Google lancerà il Pixel Fold e il Pixel 7a intorno ad aprile o maggio 2023, quando ci aspettiamo che si svolga il Google I/O.

Il Pixel 7a punta ad avere lo stesso prezzo dell'attuale Pixel 6a e si dice che stia aumentando il set di funzionalità per offrire un display con refresh più veloce a 90Hz e la ricarica wireless.

Più tardi, nel 2023, è probabile che vengano lanciati il Pixel 8 ("shiba") e il Pixel 8 Pro ("husky"), che secondo il rapporto non presenteranno cambiamenti significativi rispetto agli attuali Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il Pixel 8, tuttavia, dovrebbe essere più piccolo del Pixel 7, con un fattore di forma più compatto.

I due telefoni sarebbero inoltre dotati di un processore Google Tensor aggiornato, chiamato Tensor G3.

Per quanto riguarda il 2024 e oltre, un'intrigante informazione si concentra sul futuro della serie a di telefoni. Si suggerisce che la comparsa o meno del Pixel 8a dipenda dal successo del Pixel 7a.

Se le vendite del Pixel 7a non dovessero raggiungere gli obiettivi prefissati, Google potrebbe adottare un approccio al lancio simile a quello della gamma iPhone SE di Apple, lanciando un dispositivo ogni due anni anziché un aggiornamento di 12 mesi. Se il lancio avverrà nel 2024, si ipotizza anche un aumento del prezzo.

Un altro punto interessante della conversazione è la serie Pixel 9 per quell'anno. Il rapporto sostiene che vedremo tre diversi modelli di Pixel 9. Il modello di base è stato dichiarato.

Il modello base sarà simile al Pixel 8 dell'anno precedente, ma ci saranno anche due modelli "Pro" per il 2024, uno dei quali con un display più piccolo da 6,3 pollici, ma con tutte le caratteristiche extra che lo rendono un telefono "Pro".

Se così fosse, il lancio di un Pixel 9, di un Pixel 9 Pro e di un Pixel 9 Pro XL/Plus avverrebbe intorno a settembre/ottobre del 2024.

Come già detto, più si va avanti nel futuro e meno concreti sembrano essere i piani, comprensibilmente. Un possibile piano per il 2025 prevede il lancio di un telefono Pixel pieghevole in stile flip e, forse, un secondo Pixel Fold (a seconda del successo del primo nel 2023).

Tutto questo, naturalmente, per ora è solo un'indiscrezione e, sebbene Android Authority sia fiducioso nelle informazioni della sua fonte, vale sempre la pena di tenere alla leggera qualsiasi informazione di questo tipo. Non solo perché è impossibile verificarle fino all'annuncio ufficiale di Google, ma anche perché - come dice il rapporto stesso - i piani possono cambiare (e probabilmente cambieranno).

Questo è - presumibilmente - il piano di Google al momento, ed è quello per cui l'azienda sta lavorando, ma può essere adattato e cambiato a seconda di molti fattori di mercato.

Scritto da Cam Bunton.