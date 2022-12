Le migliori idee regalo di Natale e gli sconti di Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando la stagione natalizia entra nel vivo, la corsa ai regali può trasformarsi in una vera e propria corsa contro il tempo. Fortunatamente, Google ha fornito una soluzione semplice con alcune eccellenti offerte promozionali per le festività.

Dagli sconti sullo smartphone di punta di Google, il Pixel 7, ai crediti del Google Store, ecco le interessanti offerte disponibili per le festività natalizie.

Risparmiate 100€ sul Pixel 7 Pro

Il Pixel 7 Pro rappresenta l'ultima evoluzione degli smartphone di Google. Questo dispositivo rappresenta una continuazione e un aggiornamento delle già fantastiche basi poste dai modelli Pixel 7 e 6a.

L'incredibile offerta per accaparrarsi un Pixel 7 Pro a 100€ in meno rispetto al prezzo normale inizia il 25 dicembre e dura fino al 10 gennaio 2023. Approfittate dell'offerta utilizzando questo link.

Risparmiate 75€ sul Pixel 7

Con caratteristiche esclusive e una tecnologia straordinaria, il Pixel 7 ha tutto ciò che serve a uno smartphone e molto di più. Il design sottile offre tutti i vantaggi dello schermo OLED e nasconde un hardware impressionante sotto la scocca.

È possibile acquistare il Pixel 7 con uno sconto di 75€. L'offerta è valida dal 25 dicembre al 15 gennaio 2023 e può essere attivata qui.

Risparmia 100€ sul Pixel 6a

Il Pixel 6a è la prova che non è necessario fare un grande investimento per avere un telefono straordinario. Il dispositivo vanta un potente processore Tensor e un software esclusivo di Google a una frazione del prezzo rispetto a smartphone simili. Ma c'è di meglio.

La versione precedente dello smartphone più potente di Google, il Pixel 6a, riceve uno sconto di 100€ per le festività natalizie. Il Pixel 6a viene scontato di 100€ dal 25 dicembre al 5 gennaio.

Risparmiate £10 su Chromecast con Google TV (4K)

Chromecast con Google TV è un dispositivo di streaming leggero che ha cambiato il modo in cui milioni di utenti fruiscono delle app di streaming. La spettacolare versione 4K offrirà un'immagine estremamente nitida, consentendovi di godere dei vostri contenuti preferiti con un'immersione totale.

La versione 4K di Google TV includerà uno sconto di 10 sterline su Chromecast. L'offerta sarà attiva esclusivamente dal 12 dicembre al 6 gennaio 2023. Cliccate su questo link per approfittare dell'offerta.

Risparmia 10€ su Chromecast con Google TV (HD)

Grazie all'eccezionale qualità delle immagini e del suono, Chromecast con Google TV HD rappresenta una soluzione di streaming per ogni casa. La combinazione di Chromecast e Google TV è dotata di funzioni avanzate che soddisfano tutte le esigenze di streaming.

Google TV HD viene inoltre fornito in bundle con uno sconto di 10€ su Chromecast. L'offerta è attiva dall'11 dicembre e dura fino al 4 gennaio 2023. Approfittate di questa offerta limitata per le vacanze.

Risparmia 30€ sui Pixel Buds serie A

Comode, attraenti e dall'ottimo suono, le Pixel Buds Serie A offrono una qualità audio senza pari nella loro fascia di prezzo. Gli auricolari sono caratterizzati da un design essenziale che non rinuncia alle funzioni essenziali. Potrete godere di un audio di qualità superiore durante le chiamate o l'ascolto di musica, mentre il pratico Assistente Google sarà a portata di mano con un semplice comando vocale.

Le Pixel Buds Serie A di alto livello entrano nel periodo natalizio con uno sconto di 30€ sul loro prezzo normale. Il prezzo scontato è disponibile dal 19 dicembre al 6 gennaio 2023 e potete acquistare questi auricolari stellari seguendo questo link.

Risparmiate 30€ sui Pixel Buds Pro

I Pixel Buds Pro hanno il nome "Pro" per una buona ragione. Gli auricolari e la loro custodia sono resistenti all'acqua: la custodia ha una classificazione IPX2 e gli auricolari IPX4. La durata della batteria è massima e l'esperienza di ascolto è migliorata dalla funzione di cancellazione attiva del rumore. Naturalmente, gli auricolari sono perfettamente integrati con Google Assistant.

Come accessorio ideale per il vostro Google Pixel, i Pixel Buds Pro di qualità superiore saranno un vero affare in questo periodo festivo, con uno sconto di 30€ sul prezzo al dettaglio. L'offerta è attiva dal 19 dicembre al 6 gennaio 2023. Non esitate ad acquistare le Pixel Buds Pro con uno sconto di 30€ il prima possibile.

Ricevi 100€ di credito dal Google Store quando acquisti un Pixel 7

Una volta acquistato il nuovo Pixel 7, è il momento di riempire il telefono con contenuti di qualità. È qui che il credito del Google Store si rivela molto utile. Il credito può essere utilizzato per noleggiare o acquistare film e libri, effettuare acquisti in-app dai vostri giochi o app preferiti e molto altro ancora.

Se state per acquistare un telefono Pixel 7, perché non cogliere l'occasione per un'incredibile offerta extra? Per ogni acquisto di un Pixel 7 effettuato tra il 6 e il 24 dicembre, è possibile ottenere un credito Google Store del valore di 100€. Attivate l'offerta qui.

Ricevi 150€ di credito Google Store acquistando un Pixel 7 Pro

Un dispositivo potente come il Pixel 7 Pro merita solo il meglio. Ecco perché dovreste prendere in considerazione l'idea di acquistare alcune app premium per il vostro nuovo smartphone. Con il credito Google Store, questo diventa molto più facile. La moneta virtuale di Google consente di pagare le app premium e di acquistare altri servizi di qualità come Google One.

Se acquistate il telefono Pixel più avanzato e lo fate dal 6 al 24 dicembre, otterrete 150€ di credito Google Store se attivate l'offerta cliccando su questo link.

Risparmio di 45€ su Nest Hub (2a generazione)

Se volete trasformare la vostra casa in una vera e propria casa intelligente, Google Nest Hub è la scelta giusta. Il dispositivo può connettersi con dispositivi compatibili come TV, telecamere e luci, consentendo di controllarli da un unico punto. L'hub è dotato di Google Assistant integrato, il che significa che la vostra casa inizierà a rispondere al suono della vostra voce. Benvenuti nel futuro!

La seconda generazione di Nest Hub viene scontata proprio in tempo per i festeggiamenti del nuovo anno. Tra il 19 dicembre e il 6 gennaio 2023, l'hub sarà disponibile con uno sconto di 45 euro. Per approfittare dell'offerta, andate a questo indirizzo.

Risparmiate 40€ su Google Wifi (confezione da 3)

Con Google Wifi non dovrete più preoccuparvi della copertura di rete. Una volta posizionati i tre cilindri intorno alla casa, il segnale Wi-Fi sarà altrettanto forte in ogni angolo che accanto al router. Con questo prodotto, potrete dimenticare i "punti morti" del wireless, indipendentemente dal luogo in cui vi trovate.

Se volete aggiudicarvi la confezione da 3 di Google Wifi, non c'è momento migliore di questo. Il prodotto avrà uno sconto di 40 sterline e l'offerta inizierà il 19 dicembre e terminerà il 6 gennaio 2023. Per il nuovo anno, la connettività wireless sarà disponibile a un prezzo mai visto prima.

Termini e condizioni per tutte le offerte

Tutte le offerte qui elencate sono disponibili per utenti dai 18 anni in su con indirizzo di consegna nel Regno Unito. Le offerte sono esclusivamente individuali, il che significa che non possono essere combinate con altre offerte. L'unico modo per usufruire di un'offerta è attraverso gli acquisti su Google Store UK; non è possibile ottenere questi sconti attraverso rivenditori terzi.

Inoltre, nessuna delle offerte può essere trasferita o scambiata con contanti o con un altro prodotto equivalente al valore in contanti. Al momento dell'ordine, prestare attenzione alle eventuali spese di consegna, che verranno applicate al momento del checkout.

Festeggiate le festività natalizie con le incredibili offerte di Google

Sia che vogliate rinfrescare i vostri gadget o che siate alla ricerca del regalo ideale per una persona cara, le offerte natalizie di Google renderanno i migliori dispositivi del gigante digitale più che disponibili. Non esitate a cogliere l'occasione e assicuratevi di non perdere la finestra temporale: entrate nel nuovo anno con il meglio che Google ha da offrire.