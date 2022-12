Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Siete alla ricerca di un nuovo telefono ma non volete spendere una fortuna? Se è così, ecco un'offerta da non perdere!

Fino al 15 gennaio 2023, passate a un Pixel 6a e ottenete uno sconto fino a 325 sterline quando date in permuta il vostro vecchio telefono.

Continuate a leggere per saperne di più su questa incredibile offerta.

Cosa include l'offerta?

L'offerta prevede uno sconto fino a 325€ sul Pixel 6a in caso di permuta del vecchio telefono. Il risparmio dipende dal modello, dalle condizioni e dall'età del vecchio telefono, ma l'importo esatto sarà determinato al momento della permuta.

L'importo tipico rappresentativo di questa offerta è di 325€ per un iPhone 11. Inoltre, il Pixel 6a vale la pena di essere acquistato, grazie a un elenco di caratteristiche impressionanti.

Perché accettare questa offerta?

È facile e conveniente

Il programma di permuta di Google è facile e conveniente. Tutto quello che dovete fare è selezionare il tipo di dispositivo che volete permutare e rispondere ad alcune domande sulle sue condizioni. Riceverete quindi una stima del valore del vostro dispositivo. Una volta accettata la stima, vi verrà inviata una cassetta postale per spedirlo in modo sicuro e protetto.

È velocissimo

Se siete alla ricerca di una ricompensa rapida, il programma di permuta di Google è la soluzione giusta. Dopo aver ricevuto ed elaborato il vostro dispositivo, potete aspettarvi un credito del negozio o denaro contante entro 14 giorni. Con la maggior parte degli altri rivenditori, dovrete aspettare mesi o potenzialmente anni per ottenere la vostra ricompensa.

Rispettoso dell'ambiente

Riciclando il vostro vecchio telefono con il programma di permuta di Google, il vostro dispositivo non finirà in una discarica, ma verrà ricondizionato o utilizzato come pezzo di ricambio da partner certificati. In questo modo non solo otterrete uno sconto sul vostro nuovo telefono, ma contribuirete anche a ridurre i rifiuti elettronici.

Inoltre, il servizio di permuta assicura che i dati memorizzati sul vecchio dispositivo vengano cancellati, in modo che nessuna delle informazioni personali rimanga accessibile una volta che il dispositivo lascia le vostre mani.

Il Pixel 6a è un dispositivo speciale

Ecco alcuni motivi per cui il Google Pixel 6a potrebbe essere il dispositivo perfetto per voi:

Design e qualità costruttiva

Il Pixel 6a ha un design e una struttura eleganti che lo distinguono dagli altri dispositivi della sua categoria. Il peso di soli 178 grammi (6,28 once) lo rende abbastanza leggero da poter essere utilizzato comodamente tutti i giorni.

La parte anteriore del dispositivo è realizzata in Gorilla Glass 3 per garantire la massima protezione, mentre il retro e la cornice sono realizzati rispettivamente in alluminio e plastica. Questa combinazione garantisce che il telefono sia al sicuro da graffi e cadute anche nelle mani più maldestre.

Considerando il prezzo, non si può negare che l'estetica del design del Google Pixel 6a lo faccia sembrare molto più costoso di quanto non sia.

Il display

Il display del Pixel 6a è davvero speciale: vanta la tecnologia OLED con HDR per colori vividi e contrasti netti. Lo schermo misura 6,1 pollici, offrendo così un ampio spazio per guardare film o giocare senza strizzare gli occhi.

Inoltre, la funzione di visualizzazione sempre attiva consente di accedere rapidamente alle informazioni principali senza dover sbloccare il telefono ogni volta.

Piattaforma

Il Pixel 6a funziona con Android 12, aggiornabile ad Android 13, in modo da avere sempre accesso alle ultime tecnologie e agli aggiornamenti software. Inoltre, è dotato di chipset Google Tensor 5nm e di una CPU octa-core che lo rendono incredibilmente veloce ed efficiente.

Queste caratteristiche consentono di godere di prestazioni fluide durante il multitasking o i giochi.

Fotocamera

Grazie alla doppia fotocamera principale da 12,2 MP e alla singola fotocamera per selfie da 8 MP, il Google Pixel 6a consente di scattare foto straordinarie che saranno invidiate da tutti i vostri amici. Indipendentemente dal soggetto (tramonti, cibo, paesaggi), la messa a fuoco e la nitidezza di questo dispositivo assicurano che la vostra galleria fotografica abbia sempre un aspetto professionale.

Inoltre, grazie all'otturatore rapido anti-distorsione e alle tecnologie di imaging basate su AI, otterrete sempre foto vivaci e nitide come se dietro l'obiettivo ci fosse un fotografo professionista.

Memoria

Il Pixel 6a offre spazio sufficiente per archiviare tutta la vostra vita digitale con 128 GB di memoria interna. E non è tutto: la tecnologia UFS 3.1 contribuisce a incrementare le prestazioni in modo da poter accedere, salvare e recuperare rapidamente i file senza ritardi o rallentamenti.

La memoria RAM da 6 GB vi darà una marcia in più e vi consentirà di mantenere un'operatività senza intoppi. Forse non è dotato di uno slot per schede, ma con tutto questo spazio di archiviazione a disposizione, non ne sentirete nemmeno la mancanza.

Batteria

La batteria del telefono è fondamentale e il Pixel 6a offre prestazioni superiori in questo campo. La potente batteria Li-Po da 4410 mAh vi accompagnerà per tutto il giorno.

Quando è il momento di fare rifornimento, la ricarica cablata da 18 W del dispositivo con tecnologia di supporto PD3.0 garantisce un rapido ritorno all'azione.

È un'offerta da non perdere

L'aggiornamento del telefono può essere costoso, ma con questa offerta non è necessario. Si risparmia e si ottiene la tecnologia e le funzioni più recenti. Perché non cogliere questa grande opportunità di avere un telefono moderno senza spendere troppo?

Non aspettate oltre. Approfittate di questa straordinaria offerta prima che scada.

