Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha rilasciato un aggiornamento software Pixel Feature Drop di dicembre per la serie Pixel 7 che include una funzione chiamata Clear Calling. Ecco tutto quello che c'è da sapere al riguardo, compreso come attivarla sul vostro telefono Google.

Che cos'è Clear Calling?

Clear Calling è fondamentalmente una funzione di cancellazione del rumore per le telefonate. Secondo Google, si dovrebbe attivare la funzione Clear Calling quando si vuole rendere la voce dell'interlocutore più facilmente udibile rispetto ai suoni di sottofondo. Il telefono Pixel 7 o Pixel 7 Pro utilizzerà l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per fornire efficacemente la cancellazione del rumore per suoni come il vento, il traffico e le persone che parlano. Con Clear Calling, tutti i dati audio vengono elaborati sul telefono, ma dipende da Internet, quindi è necessaria una connessione affidabile per essere efficace.

Come attivare Clear Calling

Innanzitutto, assicuratevi che il vostro Pixel 7 o Pixel 7 Pro sia aggiornato con l'ultimo aggiornamento Feature Drop. (Se avete bisogno di aiuto per aggiornare il vostro telefono, consultate la pagina di supporto di Google qui ). Ora, seguite questi passaggi:

Aprite l'app Impostazioni del telefono. Toccare Suoni e vibrazioni > Cancella chiamate. Attivare l'uso di Clear Calling.

Quali telefoni Pixel dispongono di Clear Calling?

Questa funzione è attualmente disponibile solo per i modelli Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Volete saperne di più?

Consultate le recensioni di Pocket-lint del Pixel 7 e del Pixel 7 Pro per saperne di più sugli ultimi telefoni di punta di Google:

Scritto da Maggie Tillman.