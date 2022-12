Il Google Pixel Fold avrebbe raggiunto GeekBench

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si dice che il Google Pixel Fold verrà lanciato nella seconda metà del 2023, probabilmente in occasione dell'evento I/O di Google.

Sebbene il marchio non abbia ancora ufficializzato il dispositivo, è possibile che sia già apparso sul popolare database di benchmark multipiattaforma GeekBench.

L'elenco mostra il modello come Google Felix, un nome in codice che da tempo si pensa sia associato al prossimo dispositivo pieghevole.

Il telefono è dotato di Android 13, 12 GB di RAM e un processore Tensor G2, lo stesso che si trova nei modelli Pixel 7 attuali.

Il telefono ha ottenuto 1047 per il test single-core e 3257 per il multi-core. Ciò lo colloca nel campo del punteggio medio del Pixel 7 Pro.

Forse non è sorprendente, visto che si tratta dello stesso processore e della stessa quantità di RAM, ma spesso abbiamo visto i dispositivi pieghevoli in ritardo rispetto ai telefoni più tradizionali in termini di prestazioni, quindi è una notizia promettente.

Per quanto riguarda le altre specifiche, le indiscrezioni suggeriscono che vedremo un display interno da 8 pollici, con uno schermo da 6,19 pollici all'esterno.

La fotocamera per i selfie dovrebbe essere da 9,5MP, mentre la fotocamera posteriore dovrebbe essere simile a quella del Pixel 7 Pro.

A questo punto è impossibile dirlo con certezza, ma qualunque sia il caso, non vediamo l'ora di vedere il primo dispositivo pieghevole di Google.

Scritto da Luke Baker.