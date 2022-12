Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha presentato oggi una serie di nuove funzioni per i telefoni Pixel e il Pixel Watch, tra cui l'accesso VPN gratuito, il monitoraggio del sonno e molto altro ancora, la maggior parte delle quali sono gratuite.

Google aggiunge spesso nuove funzionalità ai suoi dispositivi tramite aggiornamenti software e quest'ultima tornata di rilasci include miglioramenti per tutti gli ultimi dispositivi Pixel di Google, compreso il Pixel Watch.

A partire dall'orologio, Google ha portato Fitbit Sleep Profile sul Pixel Watch. L'azienda afferma che le persone saranno in grado di conoscere meglio il proprio sonno grazie al modo in cui la funzione Fitbit Premium esamina 10 aspetti diversi, tra cui la durata, l'interruzione e altro ancora. Una volta eseguiti i calcoli, i modelli di sonno saranno rappresentati come uno dei sei animali del sonno. Gli utenti devono indossare il loro Pixel Watch almeno 14 notti al mese per assicurarsi di ricevere un rapporto speciale anche il primo giorno di ogni mese.

Per quanto riguarda i telefoni Pixel, i nuovi Pixel 7 e 7 Pro includono ora la VPN di Google One senza costi aggiuntivi, il che è sempre positivo. La VPN può essere utilizzata per assicurarsi che i dati rimangano al sicuro quando si utilizzano sistemi Wi-Fi pubblici in caffetterie e aeroporti, ad esempio.

Altri miglioramenti alla sicurezza includono una nuova sezione unificata delle impostazioni di sicurezza e privacy che mette "le impostazioni di sicurezza e privacy, i livelli di rischio e altre informazioni in un unico posto", rendendo più facile tenere tutto aggiornato e garantire la sicurezza dei dati.

Ma c'è di più. Clear Calling per Pixel 7 e Pixel 7 Pro migliora la voce dell'interlocutore e riduce il rumore di fondo per quelle volte in cui è più difficile sentire quello che dicono. L'app Registratore Pixel ora trascrive anche ciò che viene detto ed etichetta ogni altoparlante.

Per concludere, Google ha aggiunto nuovi modi per personalizzare sia i telefoni Pixel che il Pixel Watch, tra cui nuovi sfondi e altro ancora.

Le modifiche sono numerose e per saperne di più su ciò che Google ha condiviso oggi è possibile consultare un post sul blog dedicato. Se si scava a fondo, c'è molto di più, tra cui il supporto per le chiavi digitali delle auto e miglioramenti a Live Translate.

Scritto da Oliver Haslam.