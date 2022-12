Come fare uno screenshot su uno smartphone Android

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ci sono diversi modi per fare uno screenshot su un telefono Android, a seconda del modello che si possiede.

Di solito è molto semplice fare uno screenshot con lo smartphone, a meno che non si stia utilizzando un'applicazione che lo impedisce in modo specifico, come un'applicazione bancaria o qualcosa con materiale protetto da copyright come Netflix.

Di solito è possibile effettuare screenshot premendo alcuni pulsanti, eseguendo alcuni semplici gesti sullo schermo o utilizzando la voce. Ecco alcuni dei modi per farlo.

Screenshot con una combinazione di tasti

Sulla maggior parte degli smartphone Android è possibile scattare uno screenshot in modo semplice e veloce premendo un paio di tasti. Questo funziona anche sulla maggior parte dei telefoni, quindi è davvero facile.

Sbloccate il telefono e aprite la schermata che desiderate fotografare.

Premere contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto del volume giù

Dovreste sentire un suono e vedere una notifica che indica che è stato effettuato uno screenshot.

Di solito, quando si scatta uno screenshot in questo modo, viene visualizzato un pop-up nella parte inferiore dello schermo e si ha la possibilità di modificare direttamente l'immagine, fare clic su condividi o ritagliare l'immagine e salvarla.

Se questa combinazione di tasti non funziona, è possibile che sul vostro telefono sia presente una combinazione leggermente diversa:

Sui telefoni Samsung più vecchi, premere contemporaneamente i pulsanti di accensione e home per fare uno screenshot.

Provate a scorrere verso il basso dalla parte superiore del telefono, potreste vedere un pulsante di screenshot nell'area di notifica.

Come fare uno screenshot più lungo su Android

A volte, quando si effettua uno screenshot, si potrebbe voler fare uno screenshot più lungo per catturare una parte maggiore dello schermo rispetto a quella visibile senza scorrere.

Se seguite i passaggi sopra descritti per catturare uno screenshot e vedete la notifica che ne è stato fatto uno, vedrete anche un pulsante che dice "cattura di più".

Facendo clic su questo pulsante, si otterrà uno screenshot più lungo della pagina o dell'applicazione che si sta guardando. In questo modo si evita di fare più screenshot e si può inviare o salvare un singolo file per qualsiasi scopo.

Come fare uno screenshot con la voce

È anche possibile effettuare uno screenshot con la voce utilizzando l'Assistente Google.

L'Assistente Google è un dispositivo utile per fare qualsiasi cosa, anche attività di base come fare uno screenshot. Se vi piace comandare il vostro dispositivo con la voce, questa è l'occasione perfetta per farlo.

Per farlo:

Attivare l'Assistente Google

Dire "Ehi Google, fai uno screenshot".

Attendere la notifica che lo screenshot è stato eseguito

Utilizzare la motivazione per condividere, modificare o ritagliare lo screenshot come necessario

Si noti che è necessario che l'Assistente Google sia pronto ad accettare i comandi vocali. Quindi, se non funziona, assicuratevi di seguire questi passaggi.

Scattare un'istantanea con un gesto

Alcuni telefoni consentono di effettuare screenshot con gesti o azioni.

Il modo migliore per scoprire se è possibile farlo è andare nelle impostazioni:

Accedere alle impostazioni del telefono

Cercare i gesti

Sotto i controlli dei gesti cercare screenshot

Attivare quelli possibili

Sugli smartphone Samsung, è possibile visualizzare l'opzione che consente di utilizzare un gesto del palmo della mano per catturare uno screenshot. Passando la mano sullo schermo, si attiverà uno screenshot.

Su alcuni telefoni Huawei troverete invece l'opzione di battere sullo schermo:

Andare alle impostazioni di sistema

Controllare le funzioni di accessibilità

Toccare scorciatoie e gesti

Fare clic su scatta screenshot e attivare gli screenshot con le nocche.

A questo punto è possibile effettuare uno screenshot toccando delicatamente due volte lo schermo del telefono.

Come fare uno screenshot su un telefono Google Pixel

Ci sono diversi modi per fare uno screenshot sul vostro smartphone Google Pixel. Oltre alle combinazioni di tasti standard e all'Assistente Google, è possibile farlo anche dalla schermata delle applicazioni recenti.

Con l'app aperta che si desidera screenshottare, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Quando la pagina delle app recenti è visibile, cercate il pulsante di screenshot sotto l'app in questione.

Toccare il pulsante screenshot per catturare l'immagine

Modificare o condividere lo screenshot come necessario

Come fare uno screenshot sui telefoni Xiaomi e Poco

Ci sono altri controlli gestuali che si possono utilizzare su dispositivi come gli smartphone Xiaomi e Poco che utilizzano il software MIUI. Come standard, questo include un semplice gesto a tre dita che consente di catturare facilmente uno screenshot. Scorrere contemporaneamente le tre dita verso il basso dalla parte superiore dello schermo per catturare un'immagine.

Se non funziona, potrebbe essere necessario controllare le impostazioni per verificare che sia attivato:

Accedere alle impostazioni di sistema del telefono

Trovare e accedere alle impostazioni aggiuntive

Toccare le scorciatoie dei pulsanti

Selezionate Scatta uno screenshot e modificate le impostazioni

Da qui è possibile modificare i gesti per questa azione in modo da includere cose semplici come tenere premuto il tasto Home, il tasto Menu o il tasto Indietro del telefono.

Come fare uno screenshot su un telefono OnePlus

Come per altri telefoni di questo elenco, anche su un telefono OnePlus è possibile scattare un'istantanea con un gesto.

Per farlo, scorrere con tre dita contemporaneamente dalla parte superiore dello schermo verso il basso. Dovrebbe essere visualizzata la notifica di screenshot come di consueto. In caso contrario, è possibile controllare le impostazioni:

Accedere alle impostazioni del telefono

Toccare pulsanti e gesti

Fare clic su gesti rapidi

Regolare le impostazioni per abilitare il gesto dello screenshot.

