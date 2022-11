Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si prevede che Google annuncerà il prossimo telefono della serie Pixel A l'anno prossimo, probabilmente alla conferenza per sviluppatori Google I/O 2023 che si terrà la prossima primavera. Anche se questa data sembra lontana, non dovrete aspettare così tanto per vedere come sarà il cosiddetto Pixel 7a al suo debutto. Infatti, sono già trapelati online alcuni rendering del telefono.

Su Smartprix, Steve Hemmerstoffer di OnLeaks ha rivelato il Pixel 7a. Se i suoi rendering sono veri, il telefono assomiglierà molto al suo predecessore e agli attuali telefoni di punta di Google. Le sue dimensioni sono addirittura praticamente identiche a quelle del Pixel 6a, che ha uno spessore di 10,1 mm (in corrispondenza dell'alloggiamento della fotocamera). Altre caratteristiche individuate: cornici sottili con un mento inferiore leggermente più ampio e un ritaglio al centro del display per la fotocamera selfie. Sarà inoltre dotato di un alloggiamento per la SIM sul lato sinistro, quindi niente eSIM.

Non c'è nemmeno il jack per le cuffie o la porta analogica.

Tuttavia, il telefono ha un aspetto spigoloso, con i suoi angoli squadrati e arrotondati, il design sottile come un rasoio e il foro stenopeico. Anche i colori bianco e argento gli si addicono.

Ecco il Pixel 6a a confronto:

Smartprix ha dichiarato che il Pixel 7a sarà probabilmente dotato di un display Samsung a 90 Hz e di un sensore della fotocamera principale Sony migliorato. Potrebbe anche essere dotato di ricarica wireless - il primo telefono della serie Pixel A a farlo. A parte questo, i dettagli sono stati scarsi. Non ci sono informazioni sulle fotocamere, sull'hardware interno o sul prezzo. Ma siamo ancora agli albori, con Google che ha ancora almeno sei mesi di tempo per annunciare questo dispositivo. C'è quindi tutto il tempo per far trapelare altre indiscrezioni su cui sbavare nell'attesa.

Scritto da Maggie Tillman.