I telefoni Pixel sono finalmente dotati di controlli timer Nest Hub

(Pocket-lint) - Il vostro telefono Pixel dovrebbe essere in grado di controllare i timer del vostro Nest Hub prima o poi, con Google che sta testando un widget At a Glance aggiornato.

Controllare i timer di Nest Hub non è sempre stato facile come dovrebbe, ma alcuni stanno iniziando a vedere un widget At a Glance aggiornato sui loro telefoni Pixel, completo di opzioni di controllo per i timer di Nest Hub. Sembra che Google stia testando la modifica con un numero ristretto di persone, quindi è possibile che non la vediate ancora.

È stato riferito che il nuovo widget aggiornato ha un'opzione aggiuntiva per attivare il "Timer per dispositivi incrociati". Se attivata, la funzione visualizza una notifica quando il timer termina e offre all'utente la possibilità di prolungarlo di un minuto. Tuttavia, è stato riferito che questa funzione funziona solo con i timer e non con gli allarmi. Quindi funzionerà la prossima volta che dovrete cronometrare la vostra pasta, ma non servirà per la sveglia che avete dimenticato di annullare.

Non ci sono ancora indicazioni su quando questa modifica sarà disponibile per tutti, ma un informatore ha riferito a 9to5Google di aver ricevuto un sondaggio di Google Opinion Rewards dopo che lo stato del timer è apparso per la prima volta. Ciò suggerisce che Google sta testando attivamente la funzione e vuole sapere come si comporta la gente. Speriamo che questo significhi che presto potremo aspettarci qualcosa di più ufficiale.

