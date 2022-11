Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Backbone One è un piccolo controller davvero impressionante e nell'ultimo anno è stato uno dei preferiti per i giochi su iPhone, ma solo su iPhone.

Ora, finalmente, Backbone ha annunciato il lancio di una nuova versione del Backbone One per i telefoni Android, portando all'ovile un'enorme fetta di mercato.

Si tratta di un controller identico in tutto e per tutto a quello che si può trovare su un iPhone, con un retro flessibile che può adattarsi a telefoni di diverse dimensioni.

Sulla parte anteriore sono presenti stick analogici e pulsanti frontali davvero decenti, oltre a un pulsante per l'acquisizione dello schermo e a un pulsante Backbone per aprire l'hub di gioco dedicato, che funziona in modo piuttosto fluido.

La differenza principale è che il connettore è ora una porta USB-C per consentire il funzionamento con il vasto mondo dei telefoni Android.

Dato che Backbone include ancora un piccolo connettore aggiuntivo per rendere il controller adatto agli iPhone più recenti, sarà interessante vedere quanto ampia si rivelerà la connettività su Android, che ovviamente ha un'ampia gamma di dimensioni e forme di telefoni da offrire.

Per coloro che desiderano giocare con il proprio Android, tuttavia, si tratta di una nuova opzione che va ad aggiungersi al mercato estremamente competitivo delle impugnature da gioco.

