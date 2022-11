Questo è il Pixel Fold di Google ... probabilmente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le voci che Google stia lavorando a un dispositivo Pixel Fold circolano da tempo, ma una serie di rendering mostra "al 100%" il suo aspetto.

Google ha appena presentato il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro, ma una nuova fuga di notizie mostra l'aspetto del primo telefono pieghevole dell'azienda. E quanto costerà.

Spoiler: costerà molto.

Innanzitutto, l'immagine in cima a questo post sostiene di mostrare l'aspetto del Pixel pieghevole con due colori disponibili: Chalk e Obsidian. Il leaker Jon Prosser sostiene di aver visto delle foto del dispositivo, con rendering creati per proteggere la sua fonte. Ha anche condiviso un video che mostra il dispositivo. Prosser è sicuro al "100 per cento" di questa fuga di notizie, il che suggerisce che sa molto di più di quello che dice.

Ci è stato detto anche che questo oggetto è grande ed estremamente pesante, con una struttura interamente in vetro e metallo.

Per sapere quando sarà in vendita e a quanto ammonta il prezzo, assicuratevi di essere seduti. Prosser afferma che il Pixel Fold sarà in vendita nel maggio 2023 con un prezzo di partenza di 1.799 dollari. Al tasso di cambio attuale, si tratta di circa 1.530 sterline e 1.740 euro.

Si tratta di un sacco di soldi, ma questo sembra davvero un gran bel telefono. Prosser non ha fornito dettagli sulle specifiche interne, oltre alla fotocamera da 9,5 megapixel per i selfie, e non sappiamo quanto siano grandi gli schermi. Ma sappiamo già abbastanza per stuzzicare l'appetito.

Maggio sembra improvvisamente così lontano.

