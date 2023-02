Il Pixel 7a di Google potrebbe essere ancora un po' lontano dall'essere annunciato, ma questo non fermerà le fughe di notizie, con fotocamera e altri dettagli condivisi.

Sebbene Google abbia rilasciato solo di recente l'ammiraglia Pixel 7 Pro e il Pixel 7 di fascia media, c'è ancora spazio nella gamma per qualcosa di più accessibile. Questo telefono sarà probabilmente il Pixel 7a, ma anche se non ci aspettiamo che sia ufficiale prima di qualche mese, le fughe di notizie sono già iniziate.

L'ultima arriva dal leaker Kuba Wojciechowski, che in una serie di post su Twitter ha rivelato ogni tipo di dettaglio. A cominciare dalla fotocamera.

Come sottolinea Wojciechowski, ora siamo abbastanza sicuri che il Pixel Lynx (L10) trapelato qua e là non sia il Pixel 7 Ultra come si pensava in un primo momento. Infatti, sembra che Lynx sia in realtà il Pixel 7a, con Wojciechowski che indica i driver della fotocamera del dispositivo e una configurazione chiamata "Pixel 22 Mid-range" rispetto al "Pixel 22 Premium" del Pixel 7/Pro di Google. Questo esclude ovviamente che il Pixel 7 Pro sia il primo della lista e mette in gioco il Pixel 7a.

Wojciechowski continua dicendo che la configurazione della fotocamera di Lynx trapelata in precedenza è cambiata, con la rimozione dell'obiettivo GN1. Ora, il telefono non ancora annunciato di Google ha un sistema di fotocamere denominato "l10_wide" (IMX787) e "l10_UW" (IMX712) senza teleobiettivo dedicato. Per coloro che seguono da casa, l'IMX787 è un notevole aggiornamento per la fotocamera principale - il Pixel 6a utilizzava l'IMX363.

Oltre a questo, Wojciechowski indica anche il supporto per la ricarica wireless, mentre il miglioramento più notevole potrebbe essere il display.

Citando fonti non confermate, Wojciechowski afferma che il Pixel 7a utilizzerà un display a 1080p di Samsung, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Si tratterebbe di un altro aggiornamento degno di nota rispetto al Pixel 6a dello scorso anno.

Tutto questo è promettente per chi sta aspettando un nuovo Pixel economico prima di spendere i propri soldi per un aggiornamento. Non sappiamo ancora con esattezza quando questo dispositivo sarà reso ufficiale, ma il Pixel 6a è stato annunciato nel maggio 2022, quindi potrebbe essere una finestra da attendere per il prossimo anno.