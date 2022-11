L'aggiornamento degli AirPods Pro 2 risolve un fastidioso bug dei telefoni Pixel

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I possessori dei migliori telefoni Pixel di Google possono ora utilizzare correttamente gli auricolari AirPods Pro 2 per la prima volta grazie a un aggiornamento del firmware che elimina i bug.

Il mese scorso abbiamo segnalato che i possessori di telefoni Google Pixel avevano problemi con i loro AirPods Pro 2. In particolare, non si connettevano mai. In particolare, non si connettevano in nessun caso. Non c'era una soluzione vera e propria, anche se una soluzione prevedeva la disabilitazione dell'offloading hardware Bluetooth A2DP sul telefono Pixel incriminato. Ora Apple è venuta in soccorso dei possessori di Pixel, rilasciando un aggiornamento del firmware che risolve definitivamente il problema.

Sebbene la disabilitazione dell'offloading hardware A2DP abbia funzionato per molti, la qualità dell'audio era pessima, il che non è il massimo quando si sono appena spesi i soldi per i migliori auricolari wireless di Apple. Fortunatamente, questo nuovo aggiornamento del firmware corregge le cose in modo corretto e le persone colpite possono tornare a ottenere un audio fantastico dai loro AirPods Pro 2. Assicuratevi solo di riattivare l'interruttore per l'offloading hardware A2DP se avete fatto ricorso alla sua disattivazione.

Purtroppo, l'aggiornamento degli AirPods Pro 2 potrebbe essere problematico. Non c'è modo di farlo manualmente e gli auricolari gestiranno da soli tutta la magia dell'aggiornamento. Il problema? Devono essere collegati a un iPhone, iPad o Mac per poterlo fare. Se siete utenti di Google, questo potrebbe essere un problema, anche se le probabilità che ciò accada sono piuttosto scarse se andate in giro con gli AirPods Pro nelle orecchie.

Anche se avete un kit Apple in giro, l'aggiornamento potrebbe richiedere un po' di tempo. Fortunatamente le notizie di alcuni utenti di Reddit che hanno già aggiornato i loro auricolari sono positive, quindi tenetevi forte. L'aggiornamento varrà la pena di essere atteso.

