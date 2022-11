Sono iniziate le fughe di notizie sul Pixel 8, tra cui nomi in codice e specifiche tecniche

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I telefoni Pixel 7 di Google sono ancora freschi, ma sono già iniziate le prime fughe di notizie sui Pixel 8, con nomi in codice molto carini.

Gli ultimi telefoni di Google hanno appena iniziato a scaldare le mani degli acquirenti, ma mentre i Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono sulla bocca di tutti, alcuni guardano già al 2023. Google farà sicuramente lo stesso, con un nuovo rapporto che suggerisce che l'azienda sta lavorando duramente sui Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Se un rapporto di WinFuture è corretto, i due telefoni hanno rispettivamente il nome in codice di "Shiba" e "Huskey". I modelli dell'anno scorso erano "Cheetah" (Pixel 7) e "Panther" (Pixel 7 Pro), nel caso ve lo steste chiedendo. Sappiamo che lo stavate facendo.

Tornando al rapporto di WinFuture, ci è stato detto che i nuovi telefoni eseguiranno Android 14, il cui nome in codice è "Upside Down Cake". Inoltre, c'è un nuovo chip chiamato "Zuma" che presumibilmente sarà il nuovo chip Tensor che alimenterà i telefoni di Google. E poi c'è un'affermazione secondo cui il Pixel 8 avrà un display da 2268 x 1080 e il Pixel 8 Pro passerà a una parte da 2822 x 1344. È strano, considerando il display da 1440p utilizzato nell'attuale Pixel 7 Pro, ma dovremo attendere ulteriori informazioni per sapere con certezza cosa sta succedendo.

Siamo ancora alle prime battute delle indiscrezioni sul Pixel 8, quindi possiamo aspettarci ulteriori chiarimenti su queste specifiche e su molte altre nei prossimi mesi. Siamo ancora lontani da un annuncio ufficiale da parte di Google, ma si sa che le fughe di notizie tendono ad arrivare. Soprattutto quelle sui telefoni Pixel.

Scritto da Oliver Haslam.