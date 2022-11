Collegare un telefono Pixel lo trasforma istantaneamente in un caricatore wireless

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Probabilmente sapevate già che il vostro telefono Pixel può essere utilizzato come caricabatterie wireless, ma sapevate che si attiva ogni volta che si collega il telefono?

A quanto pare sì, e anche se Google ha fatto un ottimo lavoro per tenere nascosto questo fatto, la gente sta iniziando a notarlo.

La possibilità di caricare in modalità wireless oggetti come auricolari e persino interi altri telefoni da un telefono Pixel non è una novità, ed è supportata da tempo. Ma fino a poco tempo fa molti non si rendevano conto che bastava collegare il Pixel per attivare istantaneamente la funzione di ricarica wireless.

Certo, è possibile attivare la funzione manualmente se lo si desidera, ma non è necessario. Basta collegare il Pixel a un cavo USB-C e il gioco è fatto.

L'unico caso in cui ciò potrebbe non accadere è quando la batteria è al di sotto del 20%. Ma non c'è da preoccuparsi: non appena viene raggiunta questa percentuale, la ricarica wireless entra immediatamente in funzione e tutto è a posto con il mondo. È una funzione piuttosto interessante, anche se potrebbe non essere molto utilizzata. Ma almeno ora sapete tutto, giusto?

C'è un thread crescente su Reddit di persone che hanno appena scoperto questa particolare funzione, quindi non preoccupatevi: non siamo stati gli unici a imparare qualcosa di nuovo oggi!

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Chris Hall.