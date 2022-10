Il misterioso Google Pixel G10 si scopre, ma cos'è veramente?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Coloro che leggono le foglie di tè del Google Pixel hanno un nuovo elemento da aggiungere alla lista, con un misterioso Pixel G10 ora scoperto. Ma cosa sia, nessuno lo sa.

Google ha appena presentato il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro, ma l'attenzione è già rivolta al futuro. Si dice che sia in cantiere un Pixel Fold, mentre per il Pixel 7 Ultra si vocifera di un grande aggiornamento della fotocamera. Ma un nuovo concorrente è entrato nell'arena.

Salutate il Google Pixel G10. Il dispositivo sconosciuto è stato individuato dall'informatore Kuba Wojciechowski e se ne sa poco, ma questo non significa che non si sappia nulla.

Ad esempio, Wojciechowski afferma che il G10 avrà un display ad alta risoluzione di 3120 x 1440 pixel con le stesse dimensioni del Pixel 7 Pro, il che lo rende un pannello da 6,7 pollici. Questo esclude l'idea che si tratti di un Pixel 7a, comunque, un altro telefono che continua a spuntare sopra il parapetto. Sappiamo anche che avrà lo stesso taglio per la fotocamera.

Ci sono anche altre cose. A quanto pare, Qualcomm si occuperà dello scanner di impronte digitali sotto il display e, cosa interessante, BOE è l'azienda incaricata di costruire il display. Si tratta dell'azienda responsabile di alcuni display dell'iPhone, tra l'altro.

Al di là di questo, nessuno sa cosa sia realmente questo dispositivo. Si è ipotizzato che si tratti di un primo prototipo di ciò che verrà dopo la linea Pixel 7, ma al momento si tratta di supposizioni.

Inoltre, non è la prima volta che si parla del G10: 9to5Google ne aveva già parlato a maggio, con una confusione simile sul suo posto nella linea Pixel. Non crediamo che si tratti del Pixel 7 Ultra, anche se le specifiche tecniche potrebbero corrispondere. Da quello che abbiamo sentito, il Pixel 7 Ultra ha già il nome in codice di Lynx.

Per sapere di cosa si tratta, non ci resta che aspettare e vedere.

Scritto da Oliver Haslam.