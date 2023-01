I nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono due degli smartphone più attesi dell'anno. Se siete tra i tanti che vogliono passare a uno di questi modelli, questo è il momento giusto!

Grazie al programma di permuta in corso nel Google Store, potete ottenere fino a 300€ di sconto sull'acquisto quando consegnate il vostro vecchio telefono.

Continuate a leggere per saperne di più sul programma e su come approfittare di questa offerta speciale.

Cos'è il programma Google Store Trade-In?

Il programma Trade-in del Google Store vi permette di scambiare il vostro vecchio telefono con un nuovissimo Pixel 7 o Pixel 7 Pro. Riceverete un rimborso per il valore del vostro vecchio telefono, che vi verrà inviato non appena il vostro vecchio dispositivo verrà elaborato.

Il programma è attivo fino al 31 ottobre.

Come funziona

Per iniziare, visitate il Google Store online del Regno Unito, aggiungete il vostro nuovo Pixel 7 o Pixel 7 Pro al carrello, quindi selezionate l'opzione "Sostituisci un dispositivo idoneo" durante l'acquisto. Successivamente, vi verrà richiesto di inserire alcune informazioni di base sul vostro vecchio dispositivo, come la marca, il modello e le condizioni.

Una volta fatto ciò, Google vi fornirà un preventivo stimato per la vostra permuta. Tenete presente che si tratta solo di una stima: il valore finale della permuta sarà determinato dopo che Google avrà ricevuto e valutato il vostro dispositivo.

Se siete soddisfatti del preventivo stimato, potete completare l'acquisto. Il vostro nuovo Pixel 7 o Pixel 7 Pro vi sarà quindi spedito. Allo stesso tempo, Google, tramite un partner di trade-in, invierà un kit di trade-in con un'etichetta prepagata.

L'utente ha 30 giorni di tempo per inviare il vecchio dispositivo. Una volta ricevuto e valutato, Google applicherà lo sconto corrispondente ed emetterà un rimborso sul vostro mezzo di pagamento.

Ci sono alcune cose da tenere a mente quando si approfitta di questa offerta.

Innanzitutto, solo alcuni dispositivi sono idonei. Attualmente sono inclusi i telefoni di Apple, Samsung, Huawei, LG e Google. In secondo luogo, saranno accettati solo i dispositivi in buone condizioni di funzionamento e senza danni estetici rilevanti.

Infine, è importante notare che tutti i dati personali verranno cancellati dal vecchio dispositivo prima di essere scambiato. Se sul dispositivo c'è qualcosa che si desidera conservare, assicurarsi di eseguire un backup prima di spedirlo.

Perché Pixel 7 o Pixel 7 Pro?

Il vostro vecchio telefono potrebbe aver iniziato a mostrare la sua età. Forse non è più adatto alle vostre esigenze. Oppure la batteria non dura più come una volta, il processore è lento e la fotocamera non è all'altezza.Se una di queste situazioni vi riguarda, cambiate il vostro telefono con un Google Pixel 7 o 7 Pro.

Vediamo le caratteristiche principali di questi due dispositivi.

La fotocamera

Una delle prime cose che noterete dei due modelli è la fotocamera. Questi telefoni hanno alcune delle migliori fotocamere sul mercato e sono perfetti per scattare foto e video di alta qualità.

Con una fotocamera posteriore da 50 megapixel e una anteriore da 10,8 megapixel, il Pixel 7 è in grado di catturare dettagli sorprendenti. Le fotocamere anteriore e posteriore del Google Pixel 7 Pro hanno megapixel simili, ma si può godere di un obiettivo ultra-grandangolare avanzato che copre 125,8 gradi rispetto ai 114 gradi del Pixel 7.

Indipendentemente da ciò che si sta cercando di catturare, il Google Pixel 7 e il Pixel 7 Pro vi aiuteranno a creare splendide immagini.

Le specifiche

Il nuovo chip Tensor G2 di Google è progettato per l'apprendimento automatico di nuova generazione e la fotografia computazionale. Il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro sono i primi telefoni dotati di questo chip, che offre caratteristiche impressionanti.

Grazie a Tensor G2, questi telefoni possono identificare automaticamente gli oggetti nelle foto e regolare di conseguenza le impostazioni della fotocamera. Ciò significa che si otterrà sempre lo scatto perfetto, sia che si stia fotografando un fiore o un paesaggio.

I Google Pixel 7 e 7 Pro offrono entrambi una quantità impressionante di RAM. Il Pixel 7 standard è dotato di 8 GB, mentre il 7 Pro sale a 12 GB. Questo rende i dispositivi adatti a compiti impegnativi come il gioco e l'editing video. Il Pixel 7 standard è dotato di 128 GB di memoria. Il Pixel 7 Pro aumenta a 512 GB.

Grazie ai potenti processori e agli schermi ad alta risoluzione, questi dispositivi offrono un'esperienza multimediale coinvolgente che vi lascerà senza fiato.

Il design

I nuovi telefoni Pixel 7 e Pixel 7 Pro di Google non vantano solo prestazioni di alto livello, ma sono anche disponibili in una varietà di colori piacevoli da vedere: Obsidian e Snow. Ma mentre il Pixel 7 è caratterizzato da una brillante tonalità lemongrass, il Pixel 7 Pro sceglie un colore nocciola.

Oltre all'ampia gamma di colori, i Pixel 7 e 7 Pro presentano anche angoli eleganti e arrotondati e una barra di alluminio che attraversa le fotocamere sul retro. Questa barra non ha solo un effetto estetico, ma aiuta anche a migliorare la presa e a evitare che le impronte digitali macchino le lenti.

L'effetto complessivo è quello di un telefono dall'aspetto sofisticato e costoso, pur essendo relativamente conveniente.

Non c'è niente di meglio

Il programma Trade-In del Google Store è un ottimo modo per risparmiare sull'acquisto del nuovo Pixel 7. Se avete un dispositivo idoneo che volete aggiornare, è il momento giusto per approfittare di questa offerta speciale.

Ricordate che l'offerta è disponibile solo per un periodo di tempo limitato, quindi non aspettate troppo per passare all'ultima novità di Google.

T&C: Per partecipare al programma di permuta è necessario avere almeno 18 anni e fornire un indirizzo di consegna nel Regno Unito. L'offerta di permuta non è cumulabile con altre offerte, salvo diversa indicazione. L'acquisto deve essere effettuato sul sito web di Google Store UK. Inoltre, l'offerta non è trasferibile e non è valida per contanti o equivalenti e potrebbero essere applicate spese di consegna al momento del pagamento. Infine, il programma di permuta non è valido se vietato dalla legge.