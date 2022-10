Il Pixel 7a è trapelato su Amazon e c'è un colpo di scena

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon potrebbe aver fatto trapelare l'esistenza del Google Pixel 7a durante il fine settimana, ma potrebbe aver fatto un ulteriore passo avanti facendo trapelare un'intera famiglia.

Ci aspettavamo già che Google annunciasse una versione economica dei telefoni Pixel 7 e Pixel 7 Pro, già presenti sul mercato, ma nuove immagini sembrano mostrare Amazon che offre la possibilità di iscriversi per essere avvisati dell'annuncio di un prodotto. Di particolare rilievo è la formulazione. Amazon dice che le persone possono essere avvisate del lancio di una famiglia Pixel 7a, forse suggerendo che ci saranno almeno due modelli in offerta.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Non sappiamo ancora cosa significherà in concreto. È possibile che ci siano due schermi di dimensioni diverse, ma questa sarebbe una novità per la linea. Ci aspettiamo già qualcosa intorno ai 6 pollici, ma vedremo cosa offrirà Google.

Per quanto riguarda la data, è un altro aspetto che non conosciamo. Google ha rilasciato il Pixel 6a solo nel luglio 2022, il che significa che è ancora relativamente nuovo sul mercato. Ma con i nuovi Pixel che presentano miglioramenti su tutta la linea, è possibile che Google possa aggiornare le cose prima del previsto.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 30 settembre 2022 Quali sono i migliori smartphone disponibili nel 2022? Abbiamo testato le ultime opzioni di Google, Apple, Samsung, Oppo e molti altri per scoprirlo.

Se la nuova opzione di notifica dell'annuncio di Amazon significhi che c'è qualcosa in ballo o che si stia semplicemente organizzando per tempo, dovremo aspettare e vedere. Inizialmente ci aspettavamo che il Pixel 7a arrivasse nella prima parte del 2023.

Scritto da Oliver Haslam.