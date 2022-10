Il miglior telefono di Google non funziona con i migliori auricolari di Apple

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se state lottando per far funzionare correttamente gli AirPods Pro 2 con il vostro telefono Pixel, non siete i soli. E anche se c'è una soluzione, non è il massimo.

Gli ultimi AirPods Pro 2 di Apple sono tra i migliori auricolari in circolazione e dovrebbero funzionare bene con i telefoni Android, compresi quelli di Google. Ma alcuni hanno scoperto che non è così. O almeno, non correttamente.

Un numero crescente di persone riferisce che l'ascolto attraverso gli AirPods Pro 2, collegati agli ultimi telefoni Pixel 7, è un pasticcio esasperante. Dicono di poter ascoltare per circa 90 secondi prima che la riproduzione vada in tilt e si interrompa. Possono quindi scollegare e ricollegare gli auricolari e ricominciare il processo. Ma solo per 90 secondi. Ripetere, ripetere.

Il problema non riguarda solo l'hardware del Pixel 7, ma anche i modelli più recenti. Le segnalazioni di problemi simili riguardano anche la linea Pixel 6, il che suggerisce che si tratta di un problema più ampio che non riguarda solo l'hardware più recente e più importante di Google.

Esiste tuttavia una soluzione. È possibile accedere alla sezione Opzioni sviluppatore dell'app Impostazioni e attivare l'opzione "Disattiva offload hardware Bluetooth A2DP". Le connessioni dovrebbero tornare a essere solide come una roccia. Ma c'è un problema: così facendo, la qualità dell'audio ne risente notevolmente, vanificando lo scopo di utilizzare i migliori auricolari wireless di Apple.

Il vero rimedio dovrà essere applicato da Google o da Apple, e nessuno sa davvero su chi dei due farà affidamento. Se si tratta di Apple, e se è necessario un aggiornamento del software, i cittadini potrebbero trovarsi di fronte a un problema. Gli AirPods Pro 2 hanno bisogno di un altro dispositivo Apple per gestire l'aggiornamento e no, non stiamo scherzando.

Scritto da Oliver Haslam.