Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oggi Google ha condiviso 10 motivi per cui pensa che le persone dovrebbero amare l'uso dell'app Messaggi sui loro dispositivi Android, compresa una frecciatina ad Apple.

L'ultimo disaccordo tra Google e Apple riguarda l'uso di RCS, uno standard di messaggistica relativamente nuovo che si basa sugli SMS e li rende meno schifosi. L'RCS consente di inviare file multimediali a risoluzione più elevata e molto altro ancora, ma Apple non lo supporta. iMessage dell'azienda gestisce già tutto questo, ma quando si tratta di parlare con le bolle di sapone verdi si parla solo di SMS. E Google non lo sopporta. Da un po' di tempo sta assillando Apple affinché aggiunga il supporto RCS agli iPhone.

Ma Google non è rimasta ferma ad aspettare che Apple salisse sul carro dell'RCS. Oggi l'azienda ha condiviso un elenco di 10 motivi per cui ritiene che le persone dovrebbero utilizzare l'app Messaggi su Android, con l'aggiunta di un po' di RCS.

È possibile consultare l'elenco completo dei dieci motivi nel post sul blog di Google, ma alcuni sono più importanti di altri. Ad esempio, mentre Google ha già iniziato a consentire ai dispositivi Android di ricevere le reazioni alle emoji degli utenti iPhone, ora l'azienda sta facendo in modo che questo funzioni in entrambe le direzioni: gli utenti Android possono ora reagire anche ai messaggi SMS dell'iPhone. Google afferma che RCS è l'obiettivo finale, ma che sta "facendo il possibile per aiutare gli utenti Android a reagire in modo coerente ai messaggi". Un punto per Google.

Altri miglioramenti includono la possibilità di guardare i video di YouTube all'interno di Messaggi, un sistema di stelle per trovare i messaggi importanti in un secondo momento e una funzione che permette di creare promemoria e voci di calendario direttamente dall'app Messaggi. Google afferma che chi vola con United Airlines potrà utilizzare il WiFi United per inviare e ricevere messaggi RCS anche in volo.

Scritto da Oliver Haslam.