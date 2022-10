Google Pixel 7 vs Pixel 6a: Quale comprare?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando il Google Pixel 6a è stato presentato per la prima volta, eravamo ansiosi di vedere quanto fosse diverso dal più costoso, ma più vecchio, Pixel 6. Abbiamo scoperto che non c'erano grandi differenze di prestazioni. Abbiamo scoperto che non c'era una grande differenza in termini di prestazioni.

Ora che il Pixel 7 è uscito - e ha sostituito il Pixel 6 - la nostra curiosità ha preso il sopravvento. Il nuovo Pixel 7 è sufficientemente avanzato da indurvi a spendere un po' di più o dovreste risparmiare e prendere il modello più economico? In questa guida vi spieghiamo tutte le differenze principali, dopo aver passato molto tempo a testare entrambi i telefoni.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_12856087

Design

Pixel 7: 155,6 x 73,2 x 8,7 mm - 197g

Pixel 6a: 152,2 x 71,8 x 8,9 mm - 178g

Pixel 7: Gorilla Glass Victus davanti e dietro - Telaio in alluminio

Pixel 6a: Gorilla Glass 3 davanti, retro in plastica - Telaio in alluminio

Pixel 7: resistente all'acqua e alla polvere IP68

Pixel 6a: resistente all'acqua e alla polvere IP67

Ci sono alcuni aspetti degni di nota sul fronte del design che possono fare la differenza nell'esperienza d'uso di questi due telefoni. Entrambi presentano aspetti positivi e negativi.

Entrambi sembrano chiaramente appartenere alla stessa famiglia. Hanno lo stesso aspetto quadrato con angoli minimamente arrotondati che conferiscono loro una forma quasi perfettamente rettangolare. A favore del Pixel 6a c'è il fatto che è più stretto, più corto e più leggero, e questo fa la differenza. Ha una sensazione di maggiore compattezza, che lo rende un po' più facile da usare con una sola mano.

Tuttavia, non si può negare che la costruzione e i materiali del Pixel 7 siano più solidi e robusti. Il telaio sembra molto più rigido, indubbiamente aiutato dalla solida barra della fotocamera in alluminio che corre lungo il retro. Grazie a questo, e al fatto che è ricoperto da Gorilla Glass Victus, dovrebbe essere in grado di sopportare più botte rispetto al Pixel 6a con il suo retro in plastica.

Tuttavia, a livello oggettivo, entrambi sono resistenti all'acqua e alla polvere a livelli elevati. IP68 per il Pixel 7 e IP67 per il Pixel 6a, il che significa che entrambi se la caveranno bene anche in caso di contatto accidentale con l'acqua che può capitare ai telefoni.

Ci sono un paio di altri aspetti minori. Uno è la cornice intorno al display. La cornice più sottile del Pixel 7 dà più la sensazione che il contenuto sia immerso nell'utente o che occupi più superficie frontale. Un altro è il posizionamento dei pulsanti. Sono leggermente più in basso sul Pixel 7 e questo li rende un po' più facili da raggiungere.

Display e supporti

Pixel 7: display AMOLED da 6,3 pollici, 1080 x 2400

Pixel 6a: display AMOLED da 6,1 pollici, 1080 x 2400 - HDR

Pixel 7: frequenza di aggiornamento di 90Hz - HDR10+

Pixel 6a: frequenza di aggiornamento di 60 Hz - HDR

Entrambi: Android 13

Quest'anno Google ha deciso di utilizzare un sistema di frequenza di aggiornamento a livelli sulla gamma Pixel. Ciò significa che il modello più basso, il Pixel 6a, offre 60 Hz, il Pixel 7 90 Hz e il modello Pro 120 Hz.

Con le frequenze di aggiornamento vale sempre la pena di ricordare che, una volta che si è all'interno dei contenuti - guardando video o giocando ai giochi più popolari - è raro che si abbia bisogno di più di 60Hz. Tuttavia, questo non significa che non si possa notare una differenza tra il 7 e il 6a. Ma di solito è solo nel software generale o nell'interfaccia utente del telefono che la notiamo.

Scorrendo rapidamente il cassetto delle app e i menu delle impostazioni, o facendo scorrere l'ombra delle notifiche e delle impostazioni rapide, o semplicemente strisciando per andare a casa, il Pixel 7 sembra decisamente più fluido e dà l'impressione di essere più reattivo. Non si notano più balbuzie quando le cose si muovono rapidamente sullo schermo e le icone e il testo rimangono nitidi durante il movimento.

Anche dal punto di vista puramente visivo c'è una differenza. Entrambi hanno un approccio simile ai colori e hanno una risoluzione identica, ma è indubbio che il pannello del 7 sia migliore di quello del 6a.

È più luminoso e offre un contrasto elevato, per cui i contenuti HDR sono più efficaci e non è necessario alzare il volume per guardare i video. Con i due display al 50% di luminosità, il Pixel 7 è risultato più vibrante, con ottimi punti luminosi, mentre il Pixel 6a era un po' più smorzato con la stessa impostazione.

Quando si esce in piena luce diurna, in pratica significa che all'estremo si riuscirà a vedere meglio lo schermo del Pixel 7. Per quanto riguarda il suono degli altoparlanti, nessuno dei due ha altoparlanti stereo fenomenali. Entrambi hanno un sistema in cui l'altoparlante del bordo inferiore è molto più pieno e forte di quello superiore, e quindi non si ottiene un suono stereo completamente bilanciato.

Prestazioni e batteria

Pixel 7: processore Tensor G2 - 8 GB di RAM - 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione

Pixel 6a: Processore Tensor (1a generazione) - 6 GB di RAM - 128 GB di memoria

Pixel 7: batteria da 4355 mAh - ricarica via cavo 30W - ricarica wireless 20W

Pixel 6a: batteria da 4410 mAh - ricarica via cavo 18W

Ciò che è davvero interessante dal punto di vista delle prestazioni è che quando si tratta di aprire applicazioni, giochi e simili, non c'è un'enorme differenza nell'uso quotidiano in termini di capacità dei due telefoni. Entrambi saranno altrettanto validi per aprire i vostri giochi preferiti, grazie al fatto che il 6a utilizza il processore Tensor. Si tratta dello stesso chipset presente nei modelli di punta 6 e 6 Pro dello scorso anno.

Come abbiamo detto quando abbiamo confrontato i display, tuttavia, si nota un po' di morbidezza in più da parte del Pixel 7 in alcune aree, e questo contribuisce a dare la sensazione di essere un po' più veloce.

Un'altra differenza che abbiamo notato è stata la temperatura. Siamo abituati a vedere i telefoni un po' caldi dopo lunghi periodi di gioco o di utilizzo della fotocamera, ma con il Pixel 6a la differenza era molto più evidente. Diventa piuttosto caldo sotto carico, mentre il Pixel 7 non sembra esserlo.

Il 7 sembra essere in grado di affrontare meglio i periodi più lunghi di gioco, visione di video e utilizzo della fotocamera.

Per quanto riguarda la durata della batteria, non c'è molto da dire. Le capacità sono molto simili. Il Pixel 6a ha una capacità di 4410 mAh, mentre il Pixel 7 ne ha 4355. Ciò significa che i due telefoni hanno una durata estremamente simile. Con una carica completa si può arrivare comodamente a fine giornata e nella maggior parte dei giorni, con un utilizzo di 2-3 ore suddiviso tra giochi e social media, siamo arrivati a fine giornata con oltre il 30% di batteria residua dopo aver tolto il telefono dalla carica alle 7:30 del mattino.

Fotocamere

Pixel 7: fotocamera principale da 50MP f/1.9 - ultrawide da 12MP f/2.2 - fotocamera per selfie da 10.8MP

Pixel 6a: fotocamera principale da 12,2 f/1,7 - ultrawide da 12MP f/2,2 - fotocamera per selfie da 8MP

Le fotocamere sono sempre state un interessante punto di confronto tra il Pixel 7 e il Pixel 6a. Se non altro perché gran parte di ciò che rende buone le fotocamere dei Pixel risiede in realtà negli elementi di elaborazione e apprendimento automatico. In alcuni scenari, quindi, i due modelli possono scattare foto molto simili con lo stesso approccio al contrasto, ai colori e ai dettagli. Ma questo non significa che siano uguali.

Alla luce del giorno, la prima cosa che abbiamo notato, utilizzandoli fianco a fianco, è che la fotocamera principale del Pixel 7 ha un campo visivo più ampio. In questo modo riesce a inquadrare un po' di più la scena e consente di avvicinarsi un po' di più al soggetto, se necessario.

Sembra anche che gestisca la luce e il colore in modo leggermente diverso, attirando più luce e dettagli laddove, al confronto, le immagini della 6a apparivano solo un po' più scure e pesanti dal punto di vista del contrasto. E questo è stato coerente con gli obiettivi principali e ultrawide.

Naturalmente, la grande differenza è il livello di zoom. Grazie al sensore principale a risoluzione più elevata, il Pixel 7 è in grado di effettuare uno zoom digitale più esteso, fino a 8x. Con lo zoom 2x, l'immagine è ancora bella e nitida. A 8x, il dettaglio diminuisce un po', ma offre una maggiore versatilità. Il Pixel 6a si ferma allo zoom 2x.

Quando ci si trova in situazioni di scarsa illuminazione, il chipset tensore aggiornato del Pixel 7 sembra gestirla meglio, realizzando più rapidamente gli scatti notturni. È anche possibile aumentare manualmente il tempo di cattura, consentendo di catturare più luce e di estrarre più dettagli dalle ombre rispetto a quanto visto sul Pixel 6a. Inoltre, il Pixel 7, grazie a una migliore elaborazione della luce e dei colori, è riuscito a mantenere meglio i colori dello sfondo, mentre il Pixel 6a spesso li sbiadiva o creava un rumore eccessivo e mancava di dettagli.

Il Pixel 6a è comunque una fotocamera potente, che offre la modalità astrofotografia che rileva automaticamente quando è stabile e montata su un treppiede, consentendogli di scattare foto delle stelle di notte. Anche in questo caso il Pixel 7 è riuscito a sollevare più luce, ma il fatto che un telefono di fascia media sia in grado di farlo è davvero impressionante.

Il Pixel 7 ha altri assi nella manica anche in modalità video, con la possibilità di catturare filmati HDR a 10 bit, che offrono una maggiore gamma dinamica. Ha anche una modalità cinematografica che è divertente, ma in realtà piuttosto approssimativa. Fatica a rilevare con precisione i bordi e spesso presenta strane increspature intorno agli oggetti, confondendo primo piano e sfondo.

Prezzo

Pixel 7: da € 599

Pixel 6a: € 399

Nel Regno Unito, il Pixel 7 costa 200 sterline in più rispetto al Pixel 6a. Il modello da 128 GB costa 599 sterline, mentre la versione da 256 GB costa 699 sterline. Considerate le prestazioni e le capacità del telefono, si tratta di un prezzo molto competitivo.

squirrel_widget_12854258

Per quanto riguarda il Pixel 6a, il prezzo di vendita al dettaglio è di 399€, ma ora che ha qualche mese di vita dovrebbe essere possibile trovarlo a un prezzo inferiore presso vari rivenditori.

Conclusione

L'aspetto interessante che emerge dal confronto è che entrambi i telefoni hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e che il costo aggiuntivo del Pixel 7 consente di ottenere un telefono migliore. È realizzato meglio, è più resistente, ha un sistema di fotocamere migliore, la ricarica wireless, animazioni più fluide e un display più luminoso. Quindi si ottiene sicuramente quello per cui si paga. Se si desidera un'esperienza migliore, è il modello da scegliere.

Tuttavia, ora che è un po' più vecchio e un po' più economico, il Pixel 6a è ancora un telefono straordinario per il prezzo, che offre ancora le esperienze chiave del Pixel per coloro che non possono o non vogliono spendere di più.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Scritto da Cam Bunton.