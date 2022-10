Il leak del display di Pixel Fold offre ulteriori informazioni sul telefono pieghevole

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Una nuova fuga di notizie potrebbe averci fornito le informazioni più chiare su cosa offrirà il display del Pixel Fold, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2023.

L'ingressodi Google nel mondo dei telefoni pieghevoli è molto atteso, soprattutto dopo il lancio dei dispositivi Pixel 7 e Pixel Watch. Ora, nuove informazioni fornite dallo sviluppatore e leaker Kuba Wojciechowski hanno gettato ulteriore luce su ciò che il Pixel Fold potrebbe avere in serbo.

Secondo Wojciechowski, il display pieghevole interno avrà una risoluzione di 1840x2208 e una dimensione di 123 mm x 148 mm. Ciò equivale a un display pieghevole da 7,6 pollici, con una luminosità media di 800 nit e una luminosità di picco di 1200 nit. Si parla di un display ad alta frequenza di aggiornamento, ma l'informatore non è convinto che si arrivi ai 120 Hz tanto apprezzati su altri dispositivi.

Per quanto riguarda l'esterno, ci aspettiamo già un trio di fotocamere sul retro, ma non abbiamo ancora informazioni reali su cosa offrirà il display esterno. Tuttavia, ci aspettiamo che Samsung sia l'azienda incaricata di produrre entrambi i display del Pixel Fold, quindi possiamo sperare che siano di qualità sufficiente per dare del filo da torcere ai display del Samsung Galaxy Fold 4.

Sebbene sia difficile trovare finestre di lancio concrete per l'ingresso di Google nel mercato dei dispositivi pieghevoli, si pensa che l'uscita sia prevista per i primi tre mesi del 2023. Incrociamo le dita delle mani e dei piedi!

