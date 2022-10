Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha presentato una nuova funzione di accessibilità per la linea Pixel 7 durante l'evento"Made by Google" di ottobre. Chiamata Guided Frame, è un sistema alimentato dall'intelligenza artificiale in grado di guidare in modo intelligente gli utenti non vedenti e ipovedenti a scattarsi un selfie da soli. L'influencer Molly Burke, che si dà il caso sia cieca, ha mostrato la funzione in un video promozionale di Google, in cui ha detto che per lei è difficile scattare selfie e si affida a sua madre. Ma il Pixel 7 le dà maggiore indipendenza perché le permette di scattarsi una foto da sola senza aiuto, una piccola cosa quotidiana che le persone vedenti possono dare per scontata.

Vale la pena notare che Molly ha già elogiato l 'iPhone, Siri e le funzioni di accessibilità di Apple per i non vedenti sul suo canale YouTube. Ha quasi 2 milioni di follower e usa regolarmente la sua piattaforma per difendere la comunità dei non vedenti. Quindi, se la seguite, potrebbe essere interessante vederla ora utilizzare il telefono di Google. Forse userà il Pixel 7 per i selfie e la fotografia, ma l'iPhone per tutto il resto.

Che cos'è la cornice guidata su Pixel 7 e Pixel 7 Pro?

Tutti scattano selfie. Beh, quasi tutti. Le persone non vedenti, ipovedenti o con problemi di vista potrebbero avere difficoltà a scattarsi una foto, figuriamoci a usare uno smartphone. Sebbene aziende come Apple e Google stiano migliorando l'inserimento di funzioni nel loro sistema operativo mobile che rendono più facile l'utilizzo del telefono da parte degli utenti, nessuno potrà dire che non ci sia ancora del lavoro da fare. Google sta dimostrando che sta ancora pensando a come migliorare l'accessibilità della linea Pixel, poiché ha recentemente presentato Guided Frame per i Pixel 7 e Pixel 7 Pro. L'idea è nata durante uno degli hackathon di Google.

La funzione è semplice: Puntate la fotocamera del Pixel 7 verso di voi e il telefono riconoscerà in modo intelligente quello che state facendo e vi guiderà a inclinare e ruotare la fotocamera per inquadrarvi completamente e poi scatterà la foto per voi.

Come funziona Guided Frame?

Qui sopra potete vedere una demo della funzione di cui è protagonista Molly Burke. In poche parole, il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro saranno in grado di capire quando state cercando di scattarvi un selfie e inizieranno a darvi suggerimenti come "sposta il telefono a destra e in alto" e inizieranno anche un conto alla rovescia per mettervi in posa. Oltre alle indicazioni verbali, si sentiranno segnali di vibrazione e una cornice tratteggiata circonderà il viso sullo schermo.

È necessario attivare il Guided Frame?

Sì. Per utilizzare Guided Frame, è necessario attivare TalkBack (solo una volta) e poi aprire l'app Google Camera per iniziare a scattare selfie. È sempre possibile disattivare TalkBack se si vuole smettere di usare Guided Frame.

Come attivare TalkBack

Aprire l'app Impostazioni del telefono. Toccare Accessibilità > TalkBack. Attivare o disattivare Usa TalkBack.

Come scattare un selfie con Guided Frame

Per utilizzare Guided Frame, aprire l'app Google Camera. Tenere premuto il pulsante della fotocamera anteriore. Toccare due volte il pulsante della fotocamera anteriore per passare alla modalità Selfie. Seguire le istruzioni audio o le vibrazioni. L'app Fotocamera scatterà il selfie.

Quali telefoni Android offrono Guided Frame?

Attualmente, Guided Frame è un'esclusiva dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro con l'ultima versione di Android(Android 13).

Volete saperne di più?

Consultate l'hub di supporto di Google per Guided Frame.

