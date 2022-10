Pixel Watch o Pixel Buds Pro in omaggio quando si acquista un Pixel 7 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha appena annunciato i Pixel 7 e Pixel 7 Pro e sta proponendo alcune offerte di preordine piuttosto vantaggiose per gli utenti del Regno Unito. I due nuovi telefoni di punta sono stati presentati il 6 ottobre, con l'apertura immediata dei preordini e la consegna prevista per il 13 ottobre.

Le offerte di preordine durano fino al 17 ottobre, quindi dovrete muovervi in fretta per approfittarne. Negli Stati Uniti, Google offre offerte di permuta e sconti sui futuri acquisti.

Offerte per il Pixel 7 Pro

Se state preordinando il Pixel 7 Pro, una delle opzioni è il Pixel Watch, che è stato appena annunciato, quindi si tratta di un regalo piuttosto importante da abbinare all'ordine di un nuovo telefono. È possibile acquistare la versione Wi-Fi o LTE.

Se invece non vi piace il Pixel Watch, potete scegliere le Pixel Buds Pro, le ultime cuffie di Google, che abbiamo trovato ottime nella nostra recente recensione.

Offerte Pixel 7

Se avete intenzione di preordinare il Pixel 7, potete anche usufruire di alcune offerte. In questo caso è possibile ottenere gratuitamente i Pixel Buds Pro, oppure il Pixel Watch con uno sconto di 179€, il che significa che la versione Wi-Fi costerebbe solo 160€.

Dove posso trovare le offerte per il pre-ordine del Pixel 7?

Qualunque sia la vostra scelta, sono tutti incentivi validi per effettuare il preordine, ma dovrete effettuare l'ordine prima del 17 ottobre, data di scadenza dell'offerta.

L'offerta non si limita all'acquisto presso i negozi, ma viene proposta anche attraverso le reti e i vettori, per cui ci sono molte opzioni di acquisto: bisogna solo assicurarsi di leggere le scritte in piccolo e seguire le istruzioni.

Ad esempio, sul Google Store, per usufruire dell'offerta dovrete aggiungere al carrello sia il Pixel 7 Pro che il Pixel Watch o Pixel Buds Pro - non preoccupatevi, la selezione dell'offerta fa parte del processo di checkout.

Tuttavia, se lo acquistate da un altro rivenditore o rete, dovrete richiedere l'articolo gratuito o scontato attraverso il portale di Google. Questo include rivenditori come Amazon UK, Currys o EE.

Qui potete trovare tutti i dettagli per il Regno Unito, la Germania o la Francia.

Scritto da Chris Hall.