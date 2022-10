Google Pixel 7 e 7 Pro: 7 motivi per acquistarli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Considerando le ottime prestazioni degli smartphone Google Pixel, non c'è da stupirsi che gli utenti siano in trepidante attesa dei nuovi modelli 7 e 7 Pro. E ora che sono disponibili per il pre-ordine, c'è molto di cui essere entusiasti.

Naturalmente, ogni volta che appare un nuovo pezzo di tecnologia, alcune domande colpiscono la mente di tutti. Il nuovo modello è davvero migliore del precedente? E si dovrebbe acquistare il nuovo dispositivo una volta uscito?

Quando si tratta di Google Pixel 7 e 7 Pro, la risposta breve a entrambe le domande è "sì". Questi prodotti rappresentano gli ultimi sviluppi nella tecnologia degli smartphone e seguono l'approccio e la filosofia unici di Google.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ma non limitatevi a prendere per buone le nostre risposte brevi. Continuate a leggere per scoprire i sette motivi principali per cui dovreste acquistare gli ultimi nati della famiglia Google Pixel.

Motivo 1: Design splendido

In termini di design, Google ha preso tutto ciò che funzionava con le versioni precedenti dei Pixel e ha migliorato quelle fondamenta. Non si tratta di una revisione completa, ma il linguaggio del design dei Google Pixel 7 e 7 Pro rappresenta un passo avanti nella stessa direzione che ha reso unici i Pixel 5 e 6.

Ad esempio, l'elegante e relativamente insolito alloggiamento della fotocamera si trova nello stesso posto. Ma, a differenza dell'aspetto vetroso del Pixel 6, questo dettaglio estetico e funzionale sarà realizzato in alluminio riciclato. Il risultato è un aspetto elegante, uniforme e di grande effetto.

Nel complesso, i punti di forza del design del Google Pixel 7 risiedono nei dettagli. Le curve sottili e la scelta di nuovi materiali assicurano che il telefono sia ancora riconoscibile, pur conferendogli un fascino nuovo.

Motivo 2: Google Tensor G2

Quando Google ha presentato il proprio chip di processore nel Pixel 6, la mossa è stata considerata rivoluzionaria. Non solo il produttore si è allontanato dal solito percorso di utilizzo di processori di terze parti, ma ha fatto un passo avanti verso chip personalizzati progettati per un particolare dispositivo.

Con il Tensor G2, l'azienda migliora l'idea sotto molti aspetti. Il chip offre prestazioni migliori in termini di velocità e potenza di elaborazione e le sue capacità di apprendimento automatico sono notevolmente superiori rispetto alla prima generazione.

Motivo 3: Accessori di alta qualità

Google Pixel 7 e 7 Pro sono dispositivi eccezionali già di per sé. Tuttavia, le funzionalità di ciascun telefono aumentano se abbinati a periferiche di qualità, come Pixel Watch o Buds.

Innanzitutto, la tecnologia Fast Pair consente di collegare facilmente il nuovo smartwatch o gli auricolari. Inoltre, con modelli avanzati come i Pixel Buds Pro, potrete passare dall'audio del telefono, del laptop e dell'orologio in un istante.

Inoltre, tutti gli accessori sono realizzati per garantire una connettività e una funzionalità impeccabili. Quando il telefono Pixel 7 riproduce un qualsiasi contenuto multimediale, è possibile controllarlo con il Pixel Watch o i Buds con la stessa facilità con cui lo si controlla sullo smartphone. La connettività va anche oltre l'intrattenimento.

Il telefono Pixel 7 o 7 Pro, insieme ai Buds e all'orologio, fornisce un accesso continuo ai dispositivi intelligenti della casa. Questi accessori vi permetteranno di regolare le luci, il riscaldamento e qualsiasi altro dispositivo intelligente senza problemi.

Infine, la funzione Trova il mio dispositivo vi permetterà di non perdere mai più il vostro telefono, Watch o Buds. Grazie a questa funzione, è possibile utilizzare il telefono per far squillare i Buds o il Pixel Watch o viceversa utilizzando l'orologio stesso.

Motivo 4: Tutta la potenza di Android 13

Android 13 potrebbe non avere lo stesso impatto rivoluzionario della versione 12, ma il nuovo sistema operativo amplia notevolmente le funzionalità esistenti. Allo stesso tempo, Android 13 rappresenta un'ottima notizia per gli utenti di Pixel 7 e 7 Pro. Infatti, il sistema operativo è stato reso disponibile per la prima volta per gli smartphone Pixel, mentre il supporto per altri marchi arriverà in un secondo momento.

Motivo 5: Struttura interna impressionante

I Google Pixel 7 e 7 Pro sono dotati di potenti componenti interni. Abbiamo già parlato del chip del processore Tensor G2, e ci sono numerosi miglioramenti in termini di RAM e capacità di archiviazione del telefono.

Motivo 6: Fotocamere di livello professionale

Sia la fotocamera posteriore che quella anteriore dei Pixel 7 e 7 Pro sono state notevolmente migliorate. Mentre i modelli precedenti disponevano di fotocamere eccellenti, i nuovi telefoni hanno migliorato ulteriormente le capacità fotografiche e video. Sui Pixel 7 e 7 Pro è possibile contare su opzioni di zoom superiori, numerosi megapixel e opzioni di messa a fuoco automatica su tutte le fotocamere.

Motivo 7: Offerte incredibili

Ci sono alcune incredibili offerte per i clienti del Regno Unito che desiderano acquistare un telefono Pixel 7 o Pixel 7 Pro insieme ad accessori selezionati. Le seguenti offerte sono disponibili dal 6 ottobre al 17 ottobre:

Risparmiate 379 sterline acquistando un Pixel 7 Pro e un Google Pixel Watch LTE cliccando qui. Risparmiate 339 euro acquistando un Pixel 7 Pro e un Google Pixel Watch Wi-Fi cliccando qui. Risparmiate 179€ acquistando un Pixel 7 Pro e Pixel Buds Pro cliccando qui. Risparmiate £179 acquistando un Pixel 7 e un Google Pixel Watch LTE cliccando qui. Risparmiate €179 acquistando un Pixel 7 e un Google Pixel Watch Wi-Fi cliccando qui. Risparmiate €179 acquistando un Pixel 7 e Pixel Buds Pro cliccando qui.

Poiché stiamo festeggiando i Google Pixel 7 e 7 Pro, è giusto presentare sette offerte. L'ultima offerta di questo elenco durerà per tutto il mese di ottobre:

Utilizzando questo link è possibile ottenere fino a 300€ di sconto sul Pixel 7 o sul Pixel 7 Pro, dando in permuta il proprio vecchio telefono.

Si noti che tutte e sette le offerte sono disponibili per utenti di età pari o superiore ai 18 anni con indirizzo di consegna nel Regno Unito. Inoltre, tutti gli acquisti effettuati con queste offerte devono essere effettuati tramite il Google Store UK. È possibile che venga addebitato un costo di consegna al momento del pagamento.

Non è possibile trasferire o scambiare queste offerte con denaro contante o equivalente. Inoltre, non sarà possibile combinare le sette offerte individuali con altre offerte. Ma viste le incredibili offerte che avrete a disposizione, non ci sarà bisogno di fare alcuna combinazione!