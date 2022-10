Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google si è sempre divertita con i colori e i nomi dei suoi telefoni, ma il lancio del Pixel 7 e del Pixel 7 Pro è forse un po' più attenuato rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 non c'è il nero tempesta o il corallo, come nel caso del Pixel 6, ma le cose sono più serie.

I due nuovi dispositivi sono in gran parte aggiornamenti dei modelli Pixel 6, con Google che spinge più sul lato software che su quello hardware, anche se c'è il nuovo chip Google Tensor G2 che alimenta il tutto.

Ecco una panoramica delle opzioni di colore per il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro, mentre noi inseriremo i dettagli essenziali per il pre-ordine non appena i rivenditori apriranno le offerte, in modo che se uno di questi modelli vi piace, possiate effettuare il pre-ordine. Vale la pena di notare che ci sono anche delle ottime offerte di preordine, soprattutto se siete nel Regno Unito.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Google Pixel 7 Pro

I colori disponibili per il Pixel 7 Pro sono tre e la cosa da notare è che l'alluminio è lucido, quindi piacevole e brillante.

Ossidiana

Il classico nero. Il modello Obsidian del Pixel 7 Pro sarà probabilmente il più popolare, perché il nero è sempre il colore sicuro. Inoltre, aiuta la fotocamera a mimetizzarsi meglio, perché lo sfondo nero della fotocamera è vicino al nero della scocca. La cornice qui è di un colore grigio lucido, per un telefono dall'aspetto serio.

squirrel_widget_12856085

Neve

Ritorna il telefono bianco e qui la metalleria è argentata, quindi nel complesso è un po' più lucido rispetto alla versione Obsidian. Ma la fotocamera salta davvero all'occhio grazie alle lenti nere.

squirrel_widget_12856089

Nocciola

Il modello Hazel è forse il più particolare, in quanto riprende la tendenza dei telefoni verdi degli ultimi tempi. Ma in questo caso Google lo abbina al metallo dorato, per cui il telefono si distingue davvero. È sicuramente più accattivante degli altri modelli.

squirrel_widget_12856088

Pixel 7

Il Pixel 7 è disponibile in tre colori. Il telaio in alluminio del Pixel 7 è sabbiato allo zirconio, quindi ha una finitura opaca e super liscia. L'effetto è leggermente più tenue rispetto al Pixel 7 Pro.

Ossidiana

Il Pixel 7 Obsidian è forse il modello più discreto di tutti, in quanto abbina la colorazione nera alla finitura opaca della cornice metallica grigio scuro. L'aspetto è fantastico.

squirrel_widget_12856087

La neve

Il telefono bianco più piccolo non è così appariscente come il modello 7 Pro più grande, grazie alla cornice argentata opaca che si contrappone alla colorazione bianca del retro del telefono. È un'accoppiata sofisticata.

squirrel_widget_12856089

Citronella

Questo è forse il più stravagante dei modelli Pixel 7, ma è anche un risultato complessivamente più morbido e probabilmente sarà la scelta di chi vuole che il proprio telefono sia più una scelta di vita e meno stereotipata. Qui il colore citronella è abbinato alla cornice dorata opaca.

Offerte Apple iPhone 13: Scopri dove trovare le migliori offerte sugli smartphone più recenti Di Conor Allison · 16 giugno 2022 Trova un prezzo basso sull'Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max.

squirrel_widget_12856092

Scritto da Chris Hall.