(Pocket-lint) - Google ha annunciato ufficialmente il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro, i suoi due nuovi dispositivi di punta per il 2022, con il Pixel 7 Pro in testa.

Questi dispositivi contengono molte cose, ma tutta l'attenzione sarà rivolta al Pixel 7 Pro e a ciò che apporta all'esperienza della fotocamera.

È per questo che la famiglia Pixel è famosa: per aver cambiato il gioco quando si tratta di fotografia computazionale.

Ecco un riepilogo di tutte le novità in arrivo per le fotocamere del Pixel 7 Pro e se è probabile che siano disponibili come aggiornamento software anche sui dispositivi Pixel più vecchi.

Nuovo teleobiettivo 5x

Il Pixel 7 Pro dispone di una fotocamera con teleobiettivo da 48 megapixel, ma ora offre uno zoom ottico 5x dall'obiettivo a periscopio, rispetto allo zoom ottico 4x del vecchio Pixel 6 Pro. Il Pixel 7 Pro è dotato di Super Resolution Zoom fino a 30x. Poiché si tratta di una funzione hardware, non sarà disponibile su altri dispositivi.

Tuttavia, questo sistema di fotocamera è gestito da un software intelligente che migliora la qualità dello zoom su tutta la gamma. Il pixel binning del sensore principale viene utilizzato per scattare foto da 50 megapixel a 12,5 megapixel. Si tratta di una soluzione standard, progettata per consentire una maggiore superficie di cattura della luce.

Tuttavia, una volta iniziato lo zoom, e prima di arrivare all'obiettivo ottico 5x, il Pixel 7 Pro farà alcune cose intelligenti. Tra queste, l'acquisizione dei dati dalla fotocamera principale e dal teleobiettivo e l'utilizzo di un modello di apprendimento automatico per aumentare la qualità dello zoom digitale sull'obiettivo principale. La qualità aumenta tra 2,5x e 5x.

Al raggiungimento di 5x si passa al teleobiettivo e si utilizza nuovamente il pixel binning, poi il ritaglio del sensore per lo zoom e infine l'IA e l'upscaling ML che mirano a fornire risultati migliori.

Alcuni di questi aspetti software sono presenti sul Pixel 7, quindi non c'è motivo per cui non possano essere applicati anche ai dispositivi Pixel più vecchi, dato che si tratta solo di software, ma Google potrebbe sostenere che è necessario il Tensor G2 per alimentarli.

Autofocus ultrapiatto e riprese macro

La fotocamera ultralarga del Pixel 7 Pro offrirà ora la messa a fuoco automatica. Questo non solo migliorerà la qualità delle immagini ottenute, ma offrirà anche il vantaggio di poter scattare foto a distanza ravvicinata.

Questo permetterà di utilizzare la nuova funzione macro del Pixel 7 Pro. Non si tratta dell'ingrandimento ravvicinato che alcuni hanno offerto, ma significa che se si desidera avvicinarsi leggermente a qualcosa, è possibile farlo senza dover utilizzare lo zoom.

Poiché dipende dall'hardware, è probabile che sia disponibile solo sul Pixel 7 Pro.

Sblocco delle foto

Il Pixel 6 ha introdotto Face Unblur, progettato per rilevare un volto imbrattato e correggerlo per ottenere una foto migliore, ma ora Google si spinge oltre. Photo Unblur utilizzerà un nuovo modello di apprendimento automatico per esaminare la foto e ridurre la sfocatura.

Il risultato dovrebbe essere una foto migliore, che dovrebbe dare risultati migliori in caso di vibrazioni della fotocamera, ad esempio in condizioni di scarsa illuminazione o di movimento.

Ma la buona notizia è che questo non si applica solo alle foto scattate con i modelli Pixel 7: può essere applicato anche alle immagini del catalogo di Google Foto. Trattandosi di una guida software, è molto probabile che questa funzione diventi disponibile per tutti gli utenti Pixel all'interno di Google Foto.

Miglioramenti alla velocità di Night Sight

Night Sight è sempre stato un punto di forza delle fotocamere Pixel ed è stato ampiamente replicato da altri marchi. Google ha fatto un po' di lavoro per accelerare il processo sui dispositivi Pixel 7. Secondo Google, è ora due volte più veloce rispetto al Pixel 6.

Sospettiamo che ciò sia dovuto a migliori modelli di elaborazione delle immagini, per cui il software potrebbe essere applicato anche ai dispositivi più vecchi, ma potrebbe anche fare affidamento sulla potenza di Tensor G2, per cui l'esperienza potrebbe essere migliore sul Pixel 7.

Cornice guidata

Fa parte della fotocamera, ma è in realtà una funzione di accessibilità. È progettata per aiutare chi ha problemi di vista a scattare selfie. Guida l'utente tramite un feedback vocale in modo che possa inquadrarsi e scattare con maggiore facilità.

Doppio: Praticamente BeReal

C'è una nuova funzione che consente di catturare immagini dalla fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente. Si chiama Dual ed è stata resa popolare da tendenze come BeReal. Non è una novità assoluta, Nokia ha offerto questa funzione in passato, chiamandola "bothie".

Anche in questo caso è piuttosto semplice, quindi sospettiamo che sarà disponibile attraverso un aggiornamento dell'app della fotocamera su altri dispositivi Pixel.

Sfocatura cinematografica nei video

Google sta cercando di offrire migliori opzioni bokeh nei video con una nuova funzione chiamata Cinematic Blur. Questa funzione consente di aggiungere un effetto di profondità di campo ridotta a 24 fps per un'esperienza da grande schermo.

Anche in questo caso si tratta di una funzione software, ma potenzialmente potrebbe avere requisiti hardware elevati e quindi potrebbe essere limitata ai dispositivi Tensor G2.

HDR in più applicazioni

Le opzioni di acquisizione HDR a 10 bit sono state ampliate sul Pixel 7, compresa l'integrazione in app comuni come Snapchat, Instagram, TikTok e Facebook. Ciò dovrebbe consentire di ottenere risultati di qualità migliore in queste applicazioni quando si condividono video HDR.

Scritto da Chris Hall.