Google Pixel 7 e 7 Pro ora ufficiali con la potenza di Tensor G2 e nuove capacità della fotocamera

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato ufficialmente i Pixel 7 e Pixel 7 Pro, dopo averne parlato in precedenza al Google I/O del maggio 2022.

I nuovi dispositivi sostituiscono i Pixel 6 e Pixel 6 Pro, mantenendo più o meno lo stesso design, ma apportando alcune modifiche estetiche per una finitura complessiva più attraente e premium.

Tra queste, l'evidenziazione di una maggiore quantità di metallo sulla barra della fotocamera sul retro, passando da un inserto nella cornice a una soluzione più solida. Tutto l'alluminio è riciclato al 100% e il Pixel 7 Pro ha una finitura lucida, mentre il Pixel 7 è opaco.

Il Pixel 7 Pro ha un display da 6,7 pollici, mentre il Pixel 7 più piccolo ha un display da 6,3 pollici.

Entrambi i dispositivi sono alimentati dal nuovo hardware Tensor G2, in quanto Google continua a percorrere la propria strada per quanto riguarda l'hardware, piuttosto che rivolgersi ad altri fornitori. Questo pone l'accento sulla sicurezza, introducendo anche VPN by Google One (in arrivo nel corso dell'anno), che consentirà di crittografare e rendere anonima la propria attività su Internet per proteggere ancora una volta la propria sicurezza.

Il Google Pixel 7 punterà anche a essere il miglior telefono per effettuare telefonate, non solo filtrando le chiamate di spam, ma anche mirando a ripulire il rumore di fondo delle chiamate in arrivo.

La maggior parte dell'attenzione, tuttavia, sarà rivolta alle fotocamere, con Google che continuerà a perseguire la fotografia computazionale. Il Pixel 7 ha essenzialmente le stesse fotocamere del Pixel 6, ma c'è una nuova fotocamera frontale che offre video 4K fino a 60fps.

Il 7 Pro, invece, apporta una serie di modifiche alla fotocamera per far progredire il dispositivo di punta. Il teleobiettivo da 48 megapixel offre ora uno zoom ottico 5x e un Super Res Zoom fino a 30x grazie alla disposizione a periscopio.

Si tratta di un passo avanti rispetto allo zoom ottico 4x del Pixel 6 Pro. Ma questa fotocamera è dotata di una tecnologia più intelligente, che combina i dati provenienti dall'obiettivo principale e dal teleobiettivo per migliorare la qualità delle immagini tra 2,5x e 5x quando si trova tra gli obiettivi. Questo utilizza un nuovo modello di apprendimento automatico applicato da Google.

Ciò significa che, quando si passa da uno zoom all'altro, si fa molto per ottenere le immagini migliori: dal pixel binning con lo zoom 1x alla combinazione dei dati della fotocamera prima di arrivare al ritaglio del sensore, il tutto supportato dall'AI e dall'upscaling ML. Promette grandi cose.

C'è una nuova stabilizzazione per supportare le foto con zoom estremi tra 20-30X.

Un'altra nuova tecnologia fotografica è Photo Unblur. Sul Pixel 6 abbiamo visto Face Unblur, ma Photo Unblur utilizza un nuovo modello ML per rimuovere le sfocature dalle foto. Ciò consentirà di ottenere foto nitide quando si è in movimento o in condizioni di scarsa illuminazione, quando potrebbe verificarsi una stretta di mano. La notizia migliore è che non si limita alle foto scattate con il Pixel 7: trattandosi di un modello ML, funziona anche sulle immagini esistenti nella libreria di Google Foto.

Il sistema Night Sight è stato potenziato e sarà quindi molto più veloce di quanto non fosse in precedenza, così come è stata potenziata l'acquisizione di video sul Pixel 7, compresa la funzione Cinematic Blur per una profondità di campo ridotta. È inoltre possibile girare video HDR a 10 bit e condividerli con applicazioni come TikTik e Snap, in modo da ottenere ottimi video anche in queste applicazioni.

Come ci si aspettava, l'aggiornamento di Google è tanto incentrato sull'esibizione di nuove capacità software - alcune delle quali vengono applicate anche ai modelli Pixel più vecchi - quanto sull'offerta di nuovo hardware.

L'aspetto positivo, tuttavia, è che Google non sta aumentando i prezzi. Il Pixel 7 costerà 599 dollari, mentre il Pixel 7 Pro costerà 899 dollari.

I preordini si aprono immediatamente, mentre la disponibilità generale è prevista per il 13 ottobre.

Scritto da Chris Hall.