La fuga di notizie sulla scheda tecnica di Google Pixel 7 lascia poco da scoprire

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google non ha lesinato nel mostrare il design dei suoi prossimi modelli di punta, ma le specifiche tecniche sono rimaste un mistero.

Ora, una fuga di notizie proveniente da un operatore di telefonia mobile di Taiwan sembra rivelare molti dei succosi dettagli relativi ai Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

In molte aree, non si tratta di un enorme salto di qualità rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, le fotocamere potrebbero essere migliorate più di quanto ci aspettassimo.

Non è una sorpresa vedere un display QHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per il Pixel 7 Pro. Mentre il 7 standard ha un display FHD+ da 6,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Entrambi i modelli sono alimentati dal chip Tensor G2 e offrono opzioni di archiviazione da 128GB e 256GB, il 7 Pro è dotato di 12GB di RAM e il Pixel 7 di 8GB.

Lo sblocco del volto è elencato insieme allo sblocco delle impronte digitali, aggiungendo credito ad alcune delle voci che abbiamo sentito di recente.

Il Pixel 7 ha specifiche simili a quelle del suo predecessore, con una fotocamera primaria da 50MP e una ultralarga da 12MP.

Entrambi i modelli dovrebbero essere dotati della stessa fotocamera selfie da 10,8 MP, che consentirà lo sblocco facciale.

Anche il Pixel 7 Pro avrà una fotocamera principale da 50MP e una grandangolare da 12MP, ma aggiungerà all'equazione un teleobiettivo da 48MP.

Sebbene la risoluzione corrisponda a quella offerta dal suo predecessore, si prevede una maggiore lunghezza focale, indicata come zoom ottico 5x rispetto al 4x del Pixel 6 Pro.

Il modello Pro vanta anche una funzione di "Macro Focus", il che suggerisce che il teleobiettivo svolgerà il doppio compito di ripresa macro.

Inoltre, entrambi i modelli sono dotati di "Movie Motion Blur", che probabilmente è la risposta di Google alla modalità Cinematic dell'iPhone.

Comunque sia, non ci resta molto da aspettare per la presentazione ufficiale. Google si appresta a far debuttare i telefoni in occasione dell'evento Made by Google del 6 ottobre.

Scritto da Luke Baker.