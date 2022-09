Google Pixel 7 a meno di 600 dollari secondo Amazon

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imminente presentazione dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro da parte di Google potrebbe aver subito una piccola battuta d'arresto a causa dell'annuncio di Amazon di uno dei telefoni con un certo anticipo.

L'inserzione è stata notata da M. Brandon Lee su Twitter e, sebbene sia stata tolta da allora, mostra un prezzo di 599 dollari per il Pixel 7 standard.

Si tratta dello stesso prezzo a cui è stato lanciato il Pixel 6 e rende abbastanza probabile che anche il Pixel 7 Pro si attenga al prezzo di 899 dollari del 6 Pro.

Google Pixel 7 su Amazon USA. 599,99 dollari.



Viene ancora visualizzato nella cache di ricerca, ma l'elenco dà un errore se si fa clic su di esso. Abbiamo però il numero B0 da tenere sotto controllo!#teampixel pic.twitter.com/w5Z09D28YE- M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) 27 settembre 2022

Sebbene questo non sia il più grande shock del mondo, significherebbe che Google sta resistendo alla richiesta di aumentare i prezzi data la difficile economia globale, il che sarebbe un'ottima notizia per tutti coloro che stanno aspettando di prendere un nuovo Pixel nel corso dell'anno.

Questo conferma ulteriormente le informazioni sui prezzi trapelate circa una settimana fa, che riportavano lo stesso identico prezzo per il Pixel 7, quindi sembra sempre più concreto.

Per fortuna dovremo aspettare ancora un po' per scoprire tutto ufficialmente, dato che Google terrà un evento Made by Google il 6 ottobre per presentare i suoi nuovi telefoni di punta.

Scritto da Max Freeman-Mills.