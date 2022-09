Google Pixel 7 e 7 Pro: i prezzi trapelano

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mancano ormai meno di due settimane all'evento di lancio Made by Google, in cui verranno finalmente presentati i Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Nel frattempo, Google ha pubblicato un video teaser e ha annunciato l'apertura dei preordini il 6 ottobre 2022, giorno dell'evento.

In seguito sono emerse informazioni che mostrano i prezzi previsti per i dispositivi, in particolare per Target negli Stati Uniti.

Da una fonte fidata, ecco i prezzi di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro negli Stati Uniti, secondo i dati attuali nei sistemi di Target.



Il primo è il Pixel 7, nome in codice Panther, 599 dollari, disponibile nei colori Snow, Obsidian e Lemongrass. pic.twitter.com/OqXt1qnHOL- Artem Russakovskii (@ArtemR) 22 settembre 2022

Il Pixel 7 costerà 599 dollari, mentre il Pixel 7 Pro avrà un prezzo di 899 dollari; la fuga di notizie ci ha anche mostrato quali saranno i colori disponibili.

Il Pixel 7 sarà disponibile nei colori Snow, Obsidian e Lemongrass. Il Pixel 7 Pro, invece, sarà disponibile nei colori Snow, Obsidian e Hazel.

I prezzi corrispondono a quelli dei Pixel 6 e 6 Pro. Sebbene non si tratti del calo di prezzo che alcuni speravano, nel 2022 il prezzo costante sembra quasi uno sconto.

Tuttavia, resta da vedere se i prezzi rimarranno invariati in altre regioni. La PS5, ad esempio, ha subito un recente aumento di prezzo ovunque tranne che negli Stati Uniti, speriamo che non sia così anche in questo caso.

Il leaker afferma inoltre che Target offrirà una carta regalo di 100 dollari con il Pixel 7 e di 200 dollari con il Pixel 7 Pro. Naturalmente, al momento non conosciamo le condizioni di questa offerta, ma sembra piuttosto allettante.

In ogni caso, non abbiamo molto da aspettare, tutto sarà svelato il 6 ottobre.

