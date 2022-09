Google Pixel 7 Pro, data di preordine trapelata da... Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I preordini per il Google Pixel 7 Pro saranno apparentemente aperti il 6 ottobre 2022, il giorno dell'evento Made by Google.

Un piccolo slogan che rivela la data di ordinazione appare in un video ufficiale di Google intitolato "First Impressions: Google Pixel 7 Pro" (che potete vedere qui sopra).

Compare nella parte inferiore dello schermo quando il Pixel 7 Pro viene mostrato in mano a qualcuno.

Viene mostrato solo il Pixel 7 Pro (è l'unico protagonista del video), quindi non abbiamo conferme sugli altri dispositivi. Tuttavia, si pensa che quel giorno il Pixel 7 sarà disponibile per il preordine, insieme al Pixel Watch, visto che viene brevemente menzionato alla fine del video.

Il 7 e il 7 Pro sono stati presentati per la prima volta da Google durante la conferenza I/O per gli sviluppatori a maggio. Tuttavia, scopriremo molto di più su di loro durante l'evento del 6 ottobre, dato che molte delle specifiche che sono state diffuse in rete finora sono state speculative.

Il Pixel 7 sarà dotato di un display da 6,2 pollici, mentre il Pixel 7 Pro avrà uno schermo da 6,7 pollici. Il Pixel 7 Pro sarà dotato di una fotocamera a tre obiettivi (50 megapixel, 48 megapixel e 12 megapixel).

Non manca molto per vederlo finalmente in carne e ossa.

