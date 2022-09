Google potrebbe progettare un Pixel compatto, proprio come Apple ha abbandonato il Mini

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si vocifera che Google stia lavorando a un dispositivo dal nome in codice "Neila", che vedrebbe l'azienda avventurarsi nuovamente nel territorio dei telefoni compatti per un prossimo dispositivo Pixel.

Se ciò fosse vero, potrebbe significare il ritorno a un dispositivo più vicino alle dimensioni del Pixel 5, che era un dispositivo più piccolo, più rotondo e più comodo da usare con una sola mano rispetto a tutti i modelli della serie Pixel 6.

La tempistica - ovviamente - è interessante, se non altro perché la stessa Apple ha scelto di non rinnovare il suo smartphone "Mini" per la famiglia iPhone 14, optando invece per il lancio di un modello "Plus" più grande.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Questa particolare indiscrezione proviene da un informatore spesso citato su Weibo, Digital Chat Station, in un post in cui si afferma che questo telefono avrà uno schermo piatto, una fotocamera a foro singolo e un design posteriore simile a quello degli attuali Pixel. Presumiamo che questo significhi una barra della fotocamera prominente che attraversa tutto il retro del telefono e una finitura bicolore.

Anche se i telefoni di punta piccoli e comodi non sono la norma, abbiamo visto alcuni produttori sperimentare con questo fattore di forma più piccolo. L'ultimo ZenFone di Asus è un dispositivo relativamente piccolo e arrotondato che si tiene facilmente in mano. Sony, negli ultimi anni, ha offerto la serie Xperia 5 e, naturalmente, Apple con l'iPhone 12 mini e l'iPhone 13 mini.

È chiaro che c'è una certa domanda per questi piccoli dispositivi, ma non così tanto come per i telefoni potenti e con schermo grande che possono durare più di un giorno con una carica completa.

Tuttavia, a nostro avviso, se Google riuscirà a realizzare questo telefono compatto nel modo giusto, potrebbe diventare uno dei telefoni più belli sul mercato. Se riuscirà a sfruttare ciò che ha reso il Pixel 5 un dispositivo così bello da tenere in mano e da usare, e a combinarlo con la potenza del Tensor, Android 13 stock e l'eccellente performance della fotocamera, allora potrebbe essere in procinto di vincere.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Cam Bunton.