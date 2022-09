Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google presenterà una serie di prodotti durante il suo evento Made by Google il 6 ottobre, ma ci sono un paio di dispositivi per i quali potremmo dover aspettare ancora un po'.

Il tanto vociferato telefono Pixel pieghevole è uno, un altro è un dispositivo tablet professionale.

-

Secondo quanto riferito, nel codice dell'ultima build di sviluppo di Android 13 sono stati trovati riferimenti a entrambi. Per cominciare, lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha individuato un dispositivo con il nome in codice "Felix". Egli ha twittato (via Android Police) che il livello di astrazione hardware della fotocamera fa riferimento agli stati piegato e aperto.

Poiché si dice che sia alimentato dal chip Tensor di seconda generazione, è più che probabile che si tratti del tanto atteso Pixel Fold di Google.

Felix era stato accostato da alcuni a un possibile Pixel 7a, ma questa notizia mette i bastoni tra le ruote.

Il codice, a quanto pare, riporta anche le specifiche della fotocamera. Se si rivelerà accurato, il Fold avrà una fotocamera principale Sony IMX787 da 50 megapixel, una fotocamera ultra-wide IMX386 da 12 megapixel e un teleobiettivo Samsung S5K3J1 da 10 megapixel.

La parte anteriore ospiterà un'ulteriore S5K3J1 da 10 megapixel, mentre per i selfie sarà presente un sensore Sony IMX355 da 8 megapixel.

Nella build di Android 13 è presente anche un dispositivo chiamato T6pro o tangorpro. Poiché negli ultimi tempi il nome in codice "tangor" è stato associato al prossimo Pixel Tablet, si pensa che avremo anche un modello pro.

Speriamo di saperne di più durante l'evento Google di inizio ottobre.

Scritto da Rik Henderson.