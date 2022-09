Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha confermato che il prossimo evento Made by Google si terrà il 6 ottobre, con inizio alle 10:00 ET.

L'atteso evento farà seguito alla rivelazione anticipata che ci è stata riservata al Google I/O, quindi ci aspettiamo di vedere il lancio dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro, del Pixel Watch e di un nuovo Pixel Tablet.

La programmazione dell'evento per ottobre si inserisce in uno schema consolidato per i dispositivi prodotti da Google stessa, che segue il lancio dell'iPhone e offre ai fan di Android un telefono di punta per cui entusiasmarsi nell'ultimo trimestre dell'anno.

È tutto pronto.



Unitevi a noi in diretta per #MadeByGoogle il 6 ottobre alle 10:00 ET.



Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti e aggiungi al tuo calendario: https://t.co/SAeNERjey0

Grazie alla rivelazione anticipata, tuttavia, sappiamo già molto dei piani di Google.

Si prevede che i Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno alimentati da un nuovo chip Tensor 2, progettato ancora una volta da Google, che evolverà il design introdotto con i dispositivi Pixel 6. Ma c'è molto di più in arrivo. Ma c'è molto di più che una semplice coppia di nuovi telefoni, perché ci aspettano anche il Pixel Watch e il Pixel Tablet.

Il Pixel Watch vede Google cimentarsi per la prima volta con un orologio, avendo in precedenza affrontato il lancio di Wear OS attraverso altri produttori. È confermato che il nuovo Pixel Watch offrirà le funzioni Fitbit e sarà disponibile anche una versione LTE dell'orologio.

Nel frattempo, il ritorno ai tablet segue la tendenza di alcuni recenti produttori di Android, ma darà a Google una piattaforma per sviluppare ulteriormente la sua versione a grande schermo di Android, introdotta in Android 12L. Il Pixel Tablet dovrebbe supportare l'input tramite penna. Viene presentato come un compagno perfetto del telefono Pixel e sarà alimentato da Google Tensor.

Scritto da Chris Hall.