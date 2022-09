Il video unboxing di Google Pixel 7 Pro emerge prima del lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Su Facebook è apparso un video unboxing che mostra quella che sembra essere una versione retail del Google Pixel 7 Pro.

Il video proviene da un negozio di tecnologia con sede in Bangladesh e mostra il dispositivo inedito mentre viene rimosso da quella che sembra una confezione pronta per la vendita.

Google ha presentato il telefono in arrivo all'evento Google I/O di quest'anno, che si è tenuto a maggio.

Le indiscrezioni indicano che il Pixel 7 Pro, insieme al Pixel Watch e al Pixel 7, sarà lanciato all'inizio di ottobre.

Il telefono che si vede nel video assomiglia sicuramente molto ai rendering di Google dell'evento di maggio e, con un lancio all'orizzonte, c'è la possibilità che sia reale.

Purtroppo, il video non ci dice molto di più sul dispositivo. Vediamo il familiare design posteriore, poi viene capovolto e avviato.

C'è la solita schermata iniziale di Google prima di un messaggio che recita "Welcome to your Pixel" e questo è tutto.

Tuttavia, per chi non vede l'ora di mettere le mani sui nuovi telefoni Pixel, è un segno promettente che la produzione è in corso.

Il Pixel 7 Pro dovrebbe avere un prezzo di 849 sterline / 899 dollari / 899 euro e i preordini potrebbero iniziare già il 6 ottobre.

Se volete aggiornarvi sulla storia fino ad ora, date un'occhiata alla nostra carrellata di tutte le indiscrezioni e le notizie fino ad oggi.

Scritto da Luke Baker.