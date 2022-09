Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google sembra aver confermato l'intenzione di aggiungere alla prossima versione di Android, Android 14, la possibilità di connettersi tramite comunicazioni satellitari.

La notizia viene direttamente dalla bocca (ok, dal feed di Twitter) di Hiroshi Lockheimer, vicepresidente senior delle piattaforme e degli ecosistemi di Google, e indica una direzione di marcia interessante per il mondo degli smartphone.

-

È selvaggio pensare all'esperienza dell'utente per i telefoni che possono connettersi ai satelliti. Quando abbiamo lanciato il G1 nel 2008 è stato difficile far funzionare il 3G e il Wifi. Ora stiamo progettando per i satelliti. Fantastico! Siamo entusiasti di supportare i nostri partner nel rendere possibile tutto questo nella prossima versione di Android! " - Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 1 settembre 2022

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Nell'ultima settimana o giù di lì si è iniziato a parlare di comunicazioni satellitari dopo che SpaceX di Elon Musk ha collaborato con T-Mobile per annunciare una nuova unità di connettività che utilizza la sua tecnologia, e sembra che Google sia proattivo su questo fronte.

Per il momento, sembra improbabile che questo cambi il modo in cui utilizziamo i nostri telefoni, se non in situazioni molto remote, quando la scarsa connettività attraverso il segnale normale potrebbe essere migliorata utilizzando le comunicazioni satellitari per consentire di chiamare e mandare messaggi a piacimento.

In ogni caso, se la funzione dovesse effettivamente essere introdotta in Android 14, si dovrà aspettare la fine del 2023 per vederla effettivamente nei telefoni della maggior parte delle persone, quindi sarà un aspetto da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

Scritto da Max Freeman-Mills.