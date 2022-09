Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sapevate che il Google Store offre la possibilità di sostituire il vostro vecchio telefono con uno sconto considerevole sull'ultimo Pixel 6a? Si tratta di un'offerta straordinaria volta a rendere il nuovo modello più accessibile a tutti gli utenti.

Naturalmente, il compleanno di Google si avvicina ogni giorno di più. Non manca molto ad allora, quando potremo aspettarci delle offerte eccezionali, che potrebbero includere anche gli ultimi modelli Pixel. Ma fino a quel momento, perché non cogliere l'opportunità di permutare il vostro vecchio dispositivo e ottenere un buon affare in cambio?

Questo articolo vi spiega come permutare il vostro vecchio telefono per ottenere il Pixel 6a.

Il sistema di permuta sul Google Store è progettato per funzionare interamente online. In sostanza, è possibile inviare un vecchio dispositivo, al quale verrà assegnato un valore. Tale valore verrà poi detratto dal prezzo del telefono che si desidera acquistare.

Per iniziare il processo, è necessario visitare il Google Store. Qui è possibile selezionare il nuovo Pixel e accedere alla pagina di acquisto.

Nella pagina di acquisto, verrà visualizzata la schermata di permuta con l'opzione "Avvia permuta". Selezionando questa opzione, verrà visualizzato un breve questionario sul modello e sulla marca del vecchio dispositivo, nonché sulle sue condizioni.

Una volta risposto a queste domande, si otterrà una stima del valore del dispositivo. Questa stima è rilevante solo per la permuta: il vecchio telefono potrebbe avere un prezzo maggiore o minore altrove.

Se si è d'accordo con la stima fornita, si potrà procedere all'acquisto. Google Store organizzerà la permuta tramite uno dei suoi partner.

Non sarà necessario inviare il vecchio telefono prima di ricevere il nuovo dispositivo. Questo è l'ideale se si vuole permutare il telefono che si sta ancora utilizzando: ricevere prima il nuovo modello vi darà il tempo necessario per configurarlo.

Una volta inviato il vecchio dispositivo al partner per la permuta, questo verrà sottoposto a un'ispezione per verificare che il telefono sia effettivamente nelle condizioni specificate. Se le condizioni corrispondono alla descrizione, il valore stimato verrà accreditato con lo stesso metodo utilizzato per l'acquisto del nuovo Pixel.

Ad esempio, se il telefono è stato acquistato sul Google Store con una carta di credito Visa, il valore del vecchio telefono verrà accreditato su tale carta.

Se dall'ispezione emerge che le condizioni effettive del dispositivo non corrispondono alla descrizione, le opzioni sono due.

O verrà effettuata una nuova stima e accreditata, oppure il telefono verrà restituito. Questo dipenderà dal fatto che abbiate scelto l'opzione di riavere il telefono senza credito nel caso in cui le condizioni non corrispondano.

Se si desidera ottenere il rimborso, è necessario acquistare il telefono Pixel con una carta di credito. È necessario inviare il telefono al partner di permuta del Google Store entro un massimo di 30 giorni dall'arrivo del nuovo telefono. In caso contrario, il valore di permuta ottenuto inizialmente non sarà più valido.

Inoltre, non è necessario scambiare un vecchio telefono Pixel con uno nuovo. Il Google Store accetta anche vecchi telefoni Apple, LG, Samsung e Motorola. Si noti che è possibile scambiare un solo telefono per ogni acquisto.

Quando si invia il vecchio telefono, questo deve essere preparato, imballato e spedito in un modo specifico. La procedura esatta è descritta nel kit di permuta. Il pacco non deve contenere cavi, caricabatterie o altri accessori utilizzati con il vecchio telefono. Tuttavia, è possibile inviarli al Google Store per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni sull'opzione di permuta, è possibile trovare le informazioni pertinenti e le migliori offerte possibili nelle pagine seguenti:

Regno Unito Trade-in

Permuta DE

La permuta del vecchio telefono è il modo migliore per ottenere il nuovo Pixel 6a a un prezzo inferiore. Utilizzando i link qui sopra è possibile ottenere fino a 250 sterline o 300 euro di sconto sul prezzo di un Pixel 6a, cedendo il proprio telefono entro il 30 settembre 2022.

Naturalmente, il mese successivo il Google Store offrirà ancora di più. Il 9 settembre è il compleanno di Google e, se le precedenti offerte per il compleanno sono un esempio, quel giorno ci saranno sconti e offerte interessanti.

È possibile rimanere informati sulle ultime offerte del Google Store iscrivendosi alla newsletter del Google Store.