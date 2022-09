Come scambiare il vostro vecchio telefono Android per la migliore offerta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete messo gli occhi sul nuovo Pixel 6a, sarete piacevolmente sorpresi di sapere che potete dare in permuta il vostro vecchio telefono per ottenere un'offerta migliore su questo nuovo modello.

La permuta è disponibile sul Google Store. È possibile ottenere una stima del valore del vecchio dispositivo e scambiarlo per ottenere il rimborso di tale valore.

L'invio del telefono richiede uno sforzo maggiore rispetto alla semplice spedizione a un partner Google. È meglio fare prima alcuni preparativi.

Dal momento che si sta per spedire il vecchio telefono, sarà fondamentale ripulirlo da tutte le informazioni personali, mantenendo i dati importanti. A tal fine, è necessario eseguire un backup esterno del telefono, cancellare la memoria e assicurarsi che tutte le schede siano state rimosse prima della sostituzione.

Esistono diversi modi per eseguire il backup dei dati importanti del telefono. È possibile utilizzare un servizio cloud, creare un backup tramite computer o utilizzare un'unità di memoria come una scheda SD.

I backup su cloud sono i più semplici. Sia i telefoni iOS che Android dispongono di servizi di archiviazione cloud integrati: iCloud per gli iPhone e Google One (tra gli altri) per gli Android.

Il backup dei dati dell'iPhone tramite iCloud è facile. Basta andare nelle impostazioni di iCloud e selezionare tutti gli elementi di cui si desidera eseguire il backup. Quindi, toccare "Esegui backup ora" e i dati selezionati verranno salvati nel cloud.

Allo stesso modo, gli utenti Android possono eseguire il backup dei loro telefoni tramite i loro account Google. Questo metodo richiede ancora meno passaggi: basta aprire le impostazioni di Google e toccare "Backup".

Per quanto riguarda i backup su computer, i dati dell'iPhone possono essere salvati tramite iTunes dopo aver collegato il telefono al computer. D'altra parte, i telefoni Android fungono da memoria esterna quando sono collegati a un computer, quindi il trasferimento dei file rilevanti sarà uguale a quello di una chiavetta USB o di un'unità esterna.

Infine, utilizzando una scheda SD per il backup del telefono, sarà sufficiente copiare i file dalla memoria del telefono alla scheda.

Una volta eseguito il backup di tutti i dati importanti, è necessario assicurarsi che non rimangano informazioni personali sul dispositivo. Il modo più semplice per farlo è ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono. Questo processo cancella la memoria ed elimina tutti i dati e le impostazioni.

A seconda del modello di telefono, il ripristino delle impostazioni di fabbrica potrebbe essere annidato sotto varie impostazioni. Provate a cercare l'opzione o andate nelle sezioni generali.

Una volta eseguito il ripristino, sarebbe meglio non prendere tutto per buono. Se si vuole essere sicuri che tutti i dati siano davvero spariti dal dispositivo, si consiglia di effettuare un controllo manuale.

È fondamentale ricordarsi di rimuovere le schede SIM e SD dal telefono prima di spedirlo. I ripristini di fabbrica e le tecniche di cancellazione della memoria potrebbero non estendersi alla scheda SD, il che significa che le informazioni in essa contenute potrebbero rimanere intatte. Lo stesso vale per la scheda SIM.

Ora che il telefono è stato sottoposto a backup e pulizia accurata, è possibile inviarlo per la permuta. Ma c'è un'altra considerazione da fare: come imballare il dispositivo.

Il modo migliore per preparare il telefono alla spedizione è imballarlo nella scatola originale. Se la scatola è ancora in vostro possesso, sarà il luogo più adatto per riporre il dispositivo; dopotutto, la scatola è stata costruita per questo preciso scopo.

Se non avete più la scatola, potete utilizzare un imballaggio diverso. Dato che probabilmente il telefono non sarà più così comodo, fissatelo con un po' di imbottitura come il pluriball. Inoltre, prima di imballare il telefono, sarebbe opportuno scattare diverse foto di ogni parte del dispositivo per documentarne lo stato al momento della spedizione.

Per saperne di più su questi argomenti e altri dettagli, è possibile consultare le pagine ufficiali di Google. Ecco alcune ottime risorse per saperne di più sulla permuta:

Ma le buone notizie non finiscono qui! Fino al 30 settembre è possibile ottenere fino a 250 sterline o 300 euro di sconto sul prezzo di un Pixel 6a se si permuta il proprio vecchio telefono, il che è di grande aiuto.

