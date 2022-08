Il compleanno di Google si avvicina e ci aspettiamo grandi offerte

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ogni anno Google festeggia il suo compleanno con qualche bella sorpresa. C'è, naturalmente, il doodle di compleanno che rinfresca la home page del motore di ricerca.

Ma soprattutto, Google lancia offerte speciali per ogni compleanno. Dal momento che il grande giorno si avvicina, non dovremo aspettare troppo a lungo perché gli sconti entrino in vigore. Ma cosa possiamo aspettarci dal compleanno di Google di quest'anno?

-

Giochiamo a fare i detective e cerchiamo di capire quali saranno le offerte in serbo.

Anche se non sappiamo con precisione quali incredibili offerte proporrà Google, possiamo dare un'occhiata ai precedenti compleanni dell'azienda.

L'anno scorso Google ha festeggiato il suo 23° compleanno. Per festeggiare, il gigante dei motori di ricerca ha prima pubblicato un doodle con una torta di compleanno e la candelina in cima che rappresenta la lettera "L". Poi sono iniziate le offerte vere e proprie.

Per un'intera giornata, i clienti europei hanno avuto la possibilità di acquistare la maggior parte dei prodotti Google con sconti pari o superiori al 20%.

Lo sconto non si applicava ad alcuni dispositivi come Nest Hello e la telecamera per interni. Tuttavia, se si coglieva l'occasione, si poteva acquistare il Pixel 5 o lo Stadia Controller con uno sconto del 20%. È stato sufficiente utilizzare un codice speciale al momento del checkout. Inoltre, l'offerta non è finita qui.

I clienti interessati a prodotti un po' più vecchi come il Pixel 4a e il Chromecast originale potevano acquistarli con uno sconto del 23% utilizzando un secondo codice.

Al momento non possiamo dire quale sarà l'offerta di Google per il compleanno di quest'anno. Tuttavia, possiamo fare alcune previsioni.

Innanzitutto, sappiamo che l'offerta non sarà un trade-in. Questo perché tale opzione è già disponibile sul Google Store. Inoltre, possiamo essere certi che l'offerta sarà fatta attraverso il Google Store, probabilmente con l'uso di codici promozionali speciali.

Infine, a giudicare dalle offerte fatte l'anno scorso, si può dire che Google farà ancora una volta sconti considerevoli sui suoi prodotti. Naturalmente, poiché siamo ancora lontani dal compleanno, non possiamo affermare con certezza che ci saranno sconti. Ma c'è una buona probabilità che sia proprio quello che accadrà.

Non c'è molto che possiamo dire con certezza sulle prossime offerte per il compleanno di Google. Come sempre, Google non vuole rovinare la sorpresa, quindi l'unica cosa che possiamo fare è essere pazienti e aspettare. Ma questo non significa che nel frattempo non si possa approfittare di altri vantaggi.

Ad esempio, questo è un ottimo momento per visitare il Google Store e controllare le opzioni di permuta. Se non conoscete questa offerta, vi permette di vendere il vostro vecchio telefono per una certa somma di denaro.

Se siete come la maggior parte delle persone, probabilmente avete un paio di vecchi telefoni in giro. Si tratta di una situazione piuttosto comune: una volta che i nostri telefoni muoiono, è difficile buttarli via. Invece, li teniamo in un cassetto o li lasciamo in giro.

Ora è possibile trasformare questi telefoni in denaro contante. Se la cosa vi sembra allettante (e perché non dovrebbe esserlo?), potete trovare maggiori informazioni sulle pagine dedicate alle permute:

Permuta nel Regno Unito

Permuta in Germania

Inoltre, se volete sapere quando usciranno le informazioni sul compleanno di Google, c'è un'ottima risorsa proprio per questo. È possibile iscriversi alla newsletter del Google Store per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.

Se scegliete di iscrivervi, sarete i primi a sapere quando usciranno le offerte per il compleanno.

Quest'anno Google compie 24 anni, quasi un quarto di secolo. In questo periodo, l'azienda ha fatto passi da gigante. È passata da un'umile pagina web a un potente motore di ricerca e, infine, a un'enorme società.

Curiosamente, Google è stata fondata il 4 settembre. Tuttavia, l'azienda ha cambiato il suo compleanno 23 giorni dopo per celebrare un'occasione importante:

Il 27 settembre è stata la data in cui Google ha battuto il record di pagine indicizzate.

Ora sapete perché il gigante dei motori di ricerca festeggia il suo compleanno in questa data particolare. Avete anche un'idea più chiara di cosa aspettarvi quando, tra circa un mese, arriverà il momento. Speriamo che siate pronti ad accaparrarvi le migliori offerte su Google Store quando l'azienda compie 24 anni. Vi suggeriamo di iscrivervi alla newsletter per ricevere le offerte non appena saranno disponibili nel corso del mese!