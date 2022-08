Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I brevetti pubblicati di recente hanno rivelato come Google potrebbe essere intenzionata a costruire il proprio telefono pieghevole - come si vocifera da tempo - e i metodi con cui potrebbe costruire una cerniera e incorporare una fotocamera nella cornice dell'ampio display interno.

Due brevetti in particolare - WO2022177607 e WO2022177596 - sono stati presentati da Google all'OMPI e ora sono stati pubblicati dall'organizzazione. I due brevetti si intitolano rispettivamente "Integrazione di una cerniera su un dispositivo pieghevole" e "Dispositivo pieghevole con fotocamera posizionata sulla cornice".

Il primo mostra un dispositivo in grado di ripiegarsi completamente, in cui una parte del display flessibile si curva all'interno della cerniera del telefono, come nel caso del Moto Razr e dell'Oppo Find N. Questo metodo di solito comporta una piega meno definita e visibile del display.

Per quanto riguarda l'altro brevetto, presentato per la prima volta nel 2021, il telefono adotta un approccio leggermente diverso rispetto al Galaxy Fold per quanto riguarda il posizionamento della fotocamera selfie. Invece di nasconderla sotto il display, o di praticare un foro per la fotocamera, sembra che Google abbia pensato di posizionarla all'interno della cornice del display.

Vale la pena notare che, come per ogni brevetto, raramente significa che vedremo sul mercato un dispositivo esattamente come quello mostrato negli schizzi. Si tratta piuttosto di idee su come costruire elementi specifici di questi telefoni e di brevettarli per proteggere le idee del produttore.

In precedenza si era detto che il telefono pieghevole di Google era in lavorazione e che avrebbe adottato un approccio simile a quello del Galaxy Fold, con un ampio display interno che si ripiega come un libro.

Si pensava che il dispositivo sarebbe stato già lanciato, ma finora non si è ancora concretizzato. Se e quando finalmente verrà lanciato, potremmo vedere che il metodo del display pieghevole è simile a quello dei brevetti, ma sarebbe sorprendente se realizzasse quelle cornici ingombranti dotate di fotocamera, visto il loro spessore.

