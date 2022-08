I dispositivi Google Pixel 7 appaiono sull'FCC prima del lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha presentato i Pixel 7 e 7 Pro durante la conferenza I/O per gli sviluppatori del maggio 2022, confermando che i dispositivi erano in arrivo, e ora si pensa che siano apparsi sul sito web della FCC per la certificazione.

Tutti i dispositivi elettronici destinati alla vendita negli Stati Uniti devono passare attraverso la FCC e di solito significa che ci stiamo avvicinando al lancio di un dispositivo.

Individuati da MySmartPrice, si pensa che quattro dispositivi Pixel 7 siano apparsi sul sito di certificazione con i numeri di modello GE2AE, GQML3, GP4BC e GVU6C, e si ritiene che due di questi siano dispositivi Pixel 7.

L'elenco non rivela molto, se non che i dispositivi supporteranno Wi-Fi a doppia banda, Bluetooth e bande 5G multiple, anche se suggerisce che il lancio "autunnale" si sta avvicinando.

Sappiamo come sarà la parte posteriore dei Pixel 7 e 7 Pro dopo che Google ne ha rivelato il design durante l'I/O, ma alcune specifiche sono ancora sconosciute, così come la data effettiva del lancio. Si dice che il Pixel 7 avrà uno schermo di dimensioni comprese tra 6,2 e 6,4 pollici, mentre il 7 Pro dovrebbe avere uno schermo di 6,7 o 6,8 pollici.

È confermato che entrambi i dispositivi funzioneranno con il chip Tensor 2 e dalle immagini sappiamo che il Pixel 7 offrirà una doppia fotocamera posteriore, mentre il Pixel 7 Pro avrà una tripla fotocamera posteriore. Secondo le indiscrezioni, i dispositivi Google Pixel 7 saranno disponibili a partire dal 13 ottobre, anche se non è ancora stato confermato nulla.

Per ora, potete leggere la nostra rassegna di indiscrezioni sui Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

